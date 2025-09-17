Мъжът, заподозрян в убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк, изпратил съобщение до своя трансджендър партньор в чат, в който признава вината си, съобщава BBC. На 12 септември 22-годишният Тайлър Робинсън беше арестуван - два дни след като Кърг беше прострелян публично пред студенти в университета в Юта.

Преди това анонимно лице, живяло с убиеца, казало на разследващите, че Робинсън го уведомил за признание, скрито под клавиатурата му. Властите заявиха, че неназованият съквартирант е трансджендър мъж, който в момента преминава към женски пол, и е бил в романтична връзка с обвиняемия. От чата става ясно, че става въпрос за същата случка.

Ето какво са си казали двамата в чата:

Робинсън: Спри да правиш, каквото правиш, и виж под клавиатурата ми.

(Според обвинението, когато съквартирантът погледнал под клавиатурата, видял бележка, на която пишело: „Имам възможност да отстраня Чарли Кърк и ще го направя“).

Лицето: Какво?????????????? Шегуваш ли се, нали????

Робинсън: Все още съм добре, любов моя, но съм заседнал в Орем (Юта) за още малко. Няма да е още много, докато се прибера, но още трябва да взема оръжието си. Честно казано, се надявах да запазя това в тайна, докато не умра от старост. Съжалявам, че те замесих.

Лицето: Не си го направил ти, нали???

Робинсън: Аз бях, съжалявам.

Лицето: Мислех, че са хванали виновния?

Робинсън: Не, хванаха някакъв луд старец, после разпитаха някой с подобно облекло. Планирах да взема оръжието малко след това, но по-голямата част от тази страна на града е блокирана. Тихо е, почти достатъчно да избягам, но един автомобил още обикаля.

Лицето: Защо?

Робинсън: Защо го направих?

Лицето: Да.

Робинсън: Писна ми от неговата омраза. Някои видове омраза не могат да се изкоренят с преговори.

Робинсън: Ако успея да си взема пушката незабелязано, няма да има доказателства. Ще се опитам да я взема пак, дано да са я подминали.

Лицето: От колко време го планираше?

Робинсън: Малко повече от седмица, мисля. Мога да се доближа, но има патрулка, паркирала наблизо. Мисля, че вече са претърсили мястото, но не ми се рискува.

Робинсън: Ще ми се да се бях върнал и да си я бях взел, веднага щом се добрах до колата си. Страх ме е от това какво е направи старецът ми, като види, че не съм върнал пушката на дядо... нямам идея дали имаше сериен номер, но няма да може да се проследи до мен. Тревожа се за отпечатъци, трябваше да я оставя в храста, където си смених дрехите. Нямах възможност и време да я взема. Може би трябва да я зарежа и да се надявам, че няма да намерят отпечатъци. Как, по дяволите, ще обясня на стареца, че съм я загубил... Оставих само оръжието, завито в кърпа. Помниш ли как гравирах куршуми? Надписите са, общо взето, голям мийм, но ако (ги) видя "notices bulge uwu" (интернет сленг) по Фокс, ще получа инсулт... Добре, ще трябва да я оставя, това наистина ме кара да се чувствам зле. Съдейки по днешния ден, мисля, че пушката на дядо си е добре там, не знам. Мисля, че беше около $2000.

Робинсън: Изтрий този разговор.

Робинсън: Баща ми иска снимки на пушката, има уникален дизайн. Сега ми звъни, не отговарям.

Робинсън: Откакто Тръмп стана президент, баща ми е доста отдаден фен на MAGA.

Робинсън: Ще се предам доброволно, един от съседите ми тук е заместник-шеф в окръжната полиция.

Робинсън: За теб се тревожа, любов.

Робинсън: Много повече се тревожа за теб.

Робинсън: Не говори с медиите, моля те. Не давай интервюта, коментари... Ако полицията задава въпроси, искай адвокат и мълчи.