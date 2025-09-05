Британският външен министър става вицепремиер, МВнР поема вътрешният

Британският външен министър Дейвид Лами бе назначен за вицепремиер след оставката на Анджела Рейнър заради обвинения в избягване на данъчно плащане, предаде Ройтерс.
Лами напуска поста си на министър на външните работи, като негов приемник ще стане вътрешният министър Ивет Купър, заяви в социалната мрежа Х политическият редактор на в. "Гардиън" Пипа Крерар.
Ако бъде потвърдено, назначението ще се превърне в най-значимата промяна досега в правителството на британския премиер Киър Стармър, отбелязва Ройтерс.
Британски медии съобщават, че Лами ще стане вицепремиер и министър на правосъдието.
Очаква се сегашният правосъден министър Шабана Махмуд да стане приемник на Купър на поста вътрешен министър.
Шефът на полицията в Русе пребит пред съпругата си и невръстното им дете
