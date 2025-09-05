Британският външен министър става вицепремиер, МВнР поема вътрешният

OFFNews 05 септември 2025 в 19:55 593 0
Дейвид Лами

Снимка Getty images
Дейвид Лами

Британският външен министър Дейвид Лами бе назначен за вицепремиер след оставката на Анджела Рейнър заради обвинения в избягване на данъчно плащане, предаде Ройтерс.

Лами напуска поста си на министър на външните работи, като негов приемник ще стане вътрешният министър Ивет Купър, заяви в социалната мрежа Х политическият редактор на в. "Гардиън" Пипа Крерар.

Ако бъде потвърдено, назначението ще се превърне в най-значимата промяна досега в правителството на британския премиер Киър Стармър, отбелязва Ройтерс.

Британски медии съобщават, че Лами ще стане вицепремиер и министър на правосъдието.

Очаква се сегашният правосъден министър Шабана Махмуд да стане приемник на Купър на поста вътрешен министър.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Ще пламне ли Кавказ? | Фронтова линия с Камен Невенкин | 03 септември 2025