Блокадата на американското правителство вероятно ще се проточи и другата седмица

Правителствената блокада в САЩ вероятно ще се проточи и другата седмица. В Сената се готвят да гласуват за четвърти път предложения от Доналд Тръмп бюджет на САЩ, но шансовете вотът да успее са малки, предава Франс 24.

Причината за блокажа е несъгласие между демократите и републиканците относно здравеопазването- демократите настояват за удължаване на изплащането на субсидии за здравни помощи за хора с ниски доходи. Републиканците не желаят да го направят, но се нуждаят от гласовете на левицата, за да приемат бюджета.

Така в Сената (горната камара на Конгреса) се стигна до блокаж, а федералните агенции са без финансиране от сряда. Забавени са и доставките за оръжие до Украйна.

След три неуспешни гласувания републиканците изразяват надежда, че четвърти провален вот може да подтикне някои умерени демократи да „прескочат линията“ на неразбирателство. Засега обаче не е ясно дали това ще се случи.

„Трима от моите колеги демократи се присъединиха към нас и гласуваха да запазим правителството работещо. Всичко, от което имаме нужда, са още няколко гласа, за да сложим край на това“, написа в социалните мрежи републиканският сенатор Джон Тун.

Демократите засега печелят информационната битка, като повечето социологически проучвания показват, че те биват по-малко обвинявани от републиканците за кризисната ситуация. Техните надежди са, че ще притиснат управляващите да променят бюджета.

Четвъртото гласуване трябва да се състои днес.