Спирането на работата на правителството на САЩ бави доставките на оръжие за Украйна

Преговорите за доставка на оръжие между Украйна и САЩ са замразени поради спирането на работата на правителството на САЩ. В резултат на това процесът на трансфер на оръжия е застрашен, съобщава The Telegraph.

Според изданието, преговорите между Киев и Вашингтон за военна помощ и сътрудничество в областта на дронове са били временно преустановени, след като правителството на САЩ е спряло работата си поради липсата на бюджетно споразумение. Стотици хиляди федерални служители са били пуснати в отпуск, а срещите с украински представители са били прекъснати.

Източник от украинското правителство твърди, че основното безпокойство са потенциалните забавяния в доставките на американско оръжие:

„Всички бъдещи проекти са пострадали донякъде, защото хора от Пентагона, Държавния департамент и Белия дом не се срещат и ние губим време поради това спиране.“

Киев се надяваше да подпише мащабен договор със САЩ за обмен на технологии за дронове, потенциално възлизащ на милиарди долари. Както украинският президент Володимир Зеленски, така и Доналд Тръмп подкрепиха участието в тази инициатива. Поради спирането на работата на правителството обаче преговорите са ефективно замразени.

Миналата седмица Тръмп рязко промени позицията си по отношение на войната, заявявайки, че Украйна е способна да си върне всичките си територии. Зеленски, от своя страна, по време на среща в кулоарите на Общото събрание на ООН, призова Съединените щати да предоставят крилати ракети „Томахоук“, които биха могли да принудят Кремъл да седне на масата за преговори. Белият дом заяви, че обмисля тази идея.

Украински и международни хуманитарни организации предупреждават, че предвид „безпрецедентната интензивност“ на руските атаки, провалът в преговорите може да бъде сериозен удар.

„Докато Путин ескалира войната си срещу Украйна и европейските страни, това спиране на работата на правителството изпраща много лош сигнал“, отбеляза Юрий Боечко, изпълнителен директор на организацията „Надежда за Украйна“.

На 1 октомври американският Конгрес не успя да приеме законопроект за държавно финансиране преди началото на новата фискална година. Това бе третото федерално спиране на работата на правителството при президента Доналд Тръмп.

На фона на новините за спирането на търговията, щатският долар падна до едноседмично дъно спрямо основните валути в сряда, 1 октомври.