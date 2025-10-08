Бившият шеф на ФБР не се призна за виновен

Бившият директор на ФБР Джеймс Коми се яви пред федерален съд, за да отговаря на обвинения за даване на лъжливи показания и възпрепятстване на разследване на Конгреса. Те са в рамките на първото съдебно преследване от страна на американското министерство на правосъдието срещу един от политическите врагове на президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Коми пледира "невинен" по обвиненията, които бяха повдигнати от бившия личен адвокат на Тръмп - Линдзи Халиган. Тя беше назначена миналия месец за прокурор на Източния съдебен окръг на щата Вирджиния, след като Тръмп уволни предшественика ѝ заради нежеланието му да преследва Коми и главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс.

Днес Коми се яви в съда в Александрия, щата Вирджиния. Обвинен е, че съзнателно е направил невярно изявление, когато по време на изслушване през 2020 г. е казал на републикански сенатор, че поддържа предишното си изявление, че не е упълномощавал никого да служи като анонимен източник в новинарски репортажи за разследвания на ФБР.

Според обвинителния акт Коми е упълномощил служител на ФБР да разкрие информация за федерално разследване. Конкретното разследване не се посочва, но изглежда, че то е свързано с Хилъри Клинтън, съперничката на Тръмп в изборите през 2016 г.

В него не се посочват подробности за доказателствата срещу Коми.

Тръмп заплашва да вкара в затвора политическите си съперници от началото на президентската си кампания през 2016 г., но делото срещу Коми е първият случай, в който администрацията му успява да предяви обвинение, отбелязва Ройтерс.