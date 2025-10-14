Бившият петролен магнат Михаил Ходорковски е подсъдим за тероризъм и преврат

Срещу бившия управител на ЮКОС Михаил Ходорковски и 22-ма членове на "Антивоенния комитет на Русия" е заведено криминално дело за насилствено завземане на властта и за организиране на терористично общество или участие в него, съобщи "Медуза" с позоваване на руската Федерална служба за сигурност (ФСС).

В прессъобщението на ФСБ са изброени членовете на комитета: Михаил Касянов, Марат Гелман, Леонид Гозман, Владимир Кара-Мурза, Сергей Алексашенко, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Борис Зимин, Евгений Чичваркин, Евгений Киселев, Михаил Кокорич, Евгений Кунин, Елена Лукьянова, Юрий Пивоваров, Константин Чумаков, Анастасия Шевченко, Виктор Шендерович, Гарри Каспаров, Кирилл Мартынов, Максим Резник, Артур Смольянинов, Екатерина Шульман.

Срещу Ходорковски е заведено и наказателно дело за публични призиви към тероризъм.

Поводът е подписаната от тях през 2023 г. в Берлин Декларацията на руските демократични сили (т.нар. Берлинска декларация), в която "се заявява необходимостта от ликвидиране на действащата власт в Русия", както и създаването в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа на "платформа на руските демократични сили". В нея се декларира пред Запада, че това трябва да се смята за "учредително събрание на преходния период".

ФСБ посочва, че Ходорковски и другите от комитета финансират признатите в Русия за терористични украински военизирани националистически подразделения, а също и "дейност по набирането на лица в тези формирования за последваща реализация на плана за завземане на властта в РФ със сила".

"В момента се провежда разследване по отношение на М. Ходорковски и неговите съучастници. Лицата, свързани с тяхната дейност, ще бъдат подведени под отговорност в съответствие с руското законодателство", съобщават от ФСБ.

В миналото петролният магнат Ходорковски бе най-богатият човек в Русия. Той бе осъден на 10 г. затвор по обвинения в корупция, които много западни страни обявиха като изфабрикувани и политически мотивирани.

Помилван бе през 2013 г. и напусна Русия. Оттогава подкрепя опозиционни групи в Русия, опоненти на Владимир Путин.