BILD: Дали Уиткоф разтълкува погрешно посланията на Путин за примирие?

Спекулациите около предстоящата мирна среща за Украйна между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин нарастват. Още в четвъртък изглеждаше, че специалният пратеник на Тръмп- Стив Уиткоф, е постигнал напредък в разговорите си с Путин.

Дори преди срещата на 15 авугст, Кремъл не е отстъпил максималното си искане - пълен контрол над пет украински области: Донецка, Луганска, Запорожка, Херсонска и Крим- преди спирането на бойните действия. Москва е предложила единствено отказ от атаки срещу енергийни съоръжения и големи градове в тила, тоест само частично, а не пълно прекратяване на огъня.

Путин категорично отказва да прекрати големите руски офанзиви по фронта, въпреки че САЩ са предложили в замяна значително облекчаване на санкциите и нови икономически споразумения. Тръмп дори е предложил идеята за „размяна на територии“, при която Русия би запазила части от окупирания Донбас в замяна на отказ от по-нататъшни териториални претенции – предложение, което украинският президент категорично е отхвърлил.

Ситуацията се е усложнила, след като Уиткоф е тълкувал напълно погрешно някои изявления на руската страна, смятайки ги за отстъпки от страна на Путин. Например настояването на Москва за „мирно оттегляне“ на украинските войски от Херсон и Запорожие той е възприел като предложение за „мирно оттегляне“ на руските сили.

„Уиткоф не знае за какво говори“, заявил служител на украинското правителство пред BILD – позиция, която се споделя и от германски официални лица.

Европейските партньори също са останали с впечатление за хаотичност и липса на единна позиция от страна на Вашингтон, след телефонен разговор, проведен в четвъртък вечерта между представители на американското правителство – сред тях Уиткоф, държавният секретар Марко Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Причина за това са били най-вече объркващите изказвания на Уиткоф относно срещата му с Путин ден по-рано в Кремъл. Той е изглеждал претоварен и неуверен, особено при обсъждането на териториалните въпроси. Според изданието е имало и разногласия между него и Рубио – докато държавният секретар е настоявал европейците да бъдат активно включени в следващите преговорни етапи, Ванс и Уиткоф са предпочитали те само да бъдат информирани за предприетите от Тръмп стъпки.