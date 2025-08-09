BILD: Дали Уиткоф разтълкува погрешно посланията на Путин за примирие?

Юлиан Рьопке, Билд 09 август 2025 в 18:30 1745 10
Уиткоф и Путин.

Снимка Getty Images
Уиткоф и Путин.

Спекулациите около предстоящата мирна среща за Украйна между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин нарастват. Още в четвъртък изглеждаше, че специалният пратеник на Тръмп- Стив Уиткоф, е постигнал напредък в разговорите си с Путин.

Дори преди срещата на 15 авугст, Кремъл не е отстъпил максималното си искане - пълен контрол над пет украински области: Донецка, Луганска, Запорожка, Херсонска и Крим- преди спирането на бойните действия. Москва е предложила единствено отказ от атаки срещу енергийни съоръжения и големи градове в тила, тоест само частично, а не пълно прекратяване на огъня. 

Путин категорично отказва да прекрати големите руски офанзиви по фронта, въпреки че САЩ са предложили в замяна значително облекчаване на санкциите и нови икономически споразумения. Тръмп дори е предложил идеята за „размяна на територии“, при която Русия би запазила части от окупирания Донбас в замяна на отказ от по-нататъшни териториални претенции – предложение, което украинският президент категорично е отхвърлил.

Ситуацията се е усложнила, след като Уиткоф е тълкувал напълно погрешно някои изявления на руската страна, смятайки ги за отстъпки от страна на Путин. Например настояването на Москва за „мирно оттегляне“ на украинските войски от Херсон и Запорожие той е възприел като предложение за „мирно оттегляне“ на руските сили.

„Уиткоф не знае за какво говори“, заявил служител на украинското правителство пред BILD – позиция, която се споделя и от германски официални лица.

Европейските партньори също са останали с впечатление за хаотичност и липса на единна позиция от страна на Вашингтон, след телефонен разговор, проведен в четвъртък вечерта между представители на американското правителство – сред тях Уиткоф, държавният секретар Марко Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Причина за това са били най-вече объркващите изказвания на Уиткоф относно срещата му с Путин ден по-рано в Кремъл. Той е изглеждал претоварен и неуверен, особено при обсъждането на териториалните въпроси. Според изданието е имало и разногласия между него и Рубио – докато държавният секретар е настоявал европейците да бъдат активно включени в следващите преговорни етапи, Ванс и Уиткоф са предпочитали те само да бъдат информирани за предприетите от Тръмп стъпки.

    3925

    10

    бай Падежко

    09.08 2025 в 21:15

    -0
    +3
    Дали ако попуснат ареста на Бледия Мулец в Аляска, няма да лъсне КГБйския дирник на някой? Щото май има решение на съда в Хага. Само питам.

    7171

    9

    recycle bin

    09.08 2025 в 21:00

    -0
    +6
    Идиот до идиота е положението в американската администрация.

    3055

    8

    helper68

    09.08 2025 в 20:51

    -0
    +3
    Спекулациите около предстоящата мирна среща за Украйна между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин нарастват. - И още ще растат след като перчема ''сделката'' е пратил за преговарящ предприемач в недвижими имоти - „страхотен преговарящ“!

    1205

    7

    781000

    09.08 2025 в 20:23

    -0
    +6
    Не, май много добре ги е изтълкувал. Говори се за размяна, но не се споменава какво ще получи Украйна, а само какво ще трябва да даде. Кон за колошка също е размяна. Та май мирният план на Тръм се припокрива с този на Путин.
    При цялото ми желание войната да спре, намирам това за напълно несправедливо и подло.

    3532

    6

    Деспин Митрев

    09.08 2025 в 20:07

    -0
    +6
    Правим се на лудички, уж де, не сме разбрали. Да бяха пратили гледачка от Столипиново да преговаря.

    1205

    5

    781000

    09.08 2025 в 19:50

    -0
    +6
    По всичко изглежда, че Тръмп ще бъде жестоко унижен и направен за смях.

    180

    4

    Far Rider

    09.08 2025 в 19:39

    -0
    +0
    Типично по каубойски!

    2940

    3

    foreigner66

    09.08 2025 в 19:30

    -0
    +6
    :)))) Това е смях през сълзи:))). Очаквано клоунски хаос като в самите САЩ,кой разбрал, кой е...ал не е ясно. На този крал-папа-клоун не трябва да се разрешава да излиза от белия ли черния ли дом беше.:))) Да си прави там балната зала и да остави сериозните неща.

    4040

    2

    p.s.

    09.08 2025 в 19:24

    -0
    +0
    During World War II, Poland was occupied by Nazi Germany and the Soviet Union following the invasion in September 1939, and it was formally concluded with the defeat of Germany by the Allies in May 1945. Throughout the entire course of the occupation, the territory of Poland was divided between Nazi Germany and the Soviet Union (USSR), both of which intended to eradicate Poland's culture and subjugate its people.[1"> In the summer-autumn of 1941, the lands which were annexed by the Soviets were overrun by Germany in the course of the initially successful German attack on the USSR. After a few years of fighting, the Red Army drove the German forces out of the USSR and crossed into Poland from the rest of Central and Eastern Europe.

    5129

    1

    Mateevk

    09.08 2025 в 19:05

    -0
    +6
    Е, голяма работа. На всеки може да се случи да обърка украинските с руските войски. Толкова си приличат, особено ако не можеш да различиш агресора от жертвата, вълка от агнето и т.н.
     