Белият дом с нови ограничения за журналисти

Белия дом

Белия дом

Белият дом обяви ново правило, ограничаващо възможността на акредитираните журналисти да имат свободен достъп до канцеларията на говорителката на Белия дом Карълайн Левит и други високопоставени служители по комуникациите в Западното крило, близо до Овалния кабинет, предаде Ройтерс.

В публикуван снощи меморандум пише, че се забранява на журналистите да влизат в стаята без предварителна уговорка, като се посочва необходимостта да бъде защитена потенциално чувствителна информация.

В документа се посочва, че промяната влиза в сила незабавно.

Ходът на Белия дом идва на фона на ограниченията, наложени по-рано този месец на акредитираните репортери в Министерството на отбраната, които накараха десетки журналисти да напуснат офисите си в Пентагона и да върнат акредитациите си, отбелязва Ройтерс.

