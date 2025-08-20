Белгийски археолози откриха над 250 скелета и 60 гроба в Гент

Археолози откриха над 250 скелета и около 60 гроба след разкопки в парка Wasparkje в квартала Дампорт на град Гент в Белгия, съобщи градската управа, цитирана от The Brussels Times.

Разкопките са на територията на бившето гробище Дампорт, използвано между 1784 и 1877 г.

Освен човешки останки археолозите са открили и погребални камери, части от гробищната стена и различни предмети, сред които пръстени, копчета от савани и метални украшения за ковчези.

Открити са и по-стари следи от некропол - двa рова от Средновековието, както и римска гробница с кремирани останки. Намерен е също и керамичен фрагмент, за който се счита, че е от мастилница от 150 - 300 г. сл. Хр.

Паркът в момента се преустройва и ще бъдат изградени зони за игра и спортно пространство. Очаква се да бъде открит до края на годината.