Бащата на Илон Мъск е обвинен в сексуално насилие над децата си

24 септември 2025
Бащата на Илон Мъск - 79-годишният Ерол Мъск, е обвиняван в сексуално насилие над пет от своите и доведените си деца, съобщи New York Times. Ерол има поне девет свои наследници, бил е женен три пъти и "поддържа сериозен контрол върху голяма част от семейството".

Според изданието това може да обясни защо изпълнителният директор на Tesla и за кратко съветник на Тръмп рядко споменава баща си. Членовете на семейството често са търсили помощ заради попълзновенията на бащата.

Ерол Мъск категорично отхвърля обвиненията и ги нарича лъжа, абсолютна глупост и пълни измислици. В отговор на запитване от Guardian той изпраща списък с отговори на въпросите, като използва изразите “това е безсмислица“ и “пълна глупост“.

Илон Мъск не е коментирал.

Според съдебни документи, кореспонденция, социални работници и разговори с членове на семейството първото обвинение срещу Ерол Мъск датира от 1993 г., когато четиригодишната му доведена дъщеря разказала на близки, че той я е опипвал в семейния дом.

Десет години по-късно същата доведена дъщеря твърди, че го е заварила да души нейно мръсно бельо. Според публикацията, други роднини също го обвиняват в злоупотреба с две от дъщерите му и един доведен син.

Три отделни разследвания на правоохранителните органи са били започнати, сочат полицейски и съдебни записи, както и свидетелства на членове на семейството. Две от тях са приключили без действия, а за третото няма яснота дали продължава.

"Нямаше доказателства, защото това е измислица", заявява Ерол Мъск и допълва, че семейството му "подтиква децата да лъжат", за да изнудват най-големия му син Илон.

