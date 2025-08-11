Австралия ще признае палестинската държава, съобщи премиерът Антъни Албанезе, цитиран от БТА.
Страната му ще го направи официално по време на годишната сесия на общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.
Така Австралия се присъединява към Франция, Великобритания и Канада, които също обявиха подобно намерение.
Признаването е „основано на ангажиментите, поети от Палестинската автономна власт към Австралия“, заяви Албанезе. Те предвиждат изключване на „Хамас“ от палестинското правителство, демилитаризация на Газа и провеждане на избори, добави той.
По-рано днес външният министър на Нова Зеландия Уинстън Питърс заяви, че страната му обмисля дали да признае палестинската държава.
