Анджелина Джоли се появи в Херсон с бронирана жилетка

Американската актриса и посланик на добра воля на УНИЦЕФ Анджелина Джоли пристигна на посещение в украинския град Херсон, съобщава Укринформ, позовавайки се на украински представители.
Кадър с актрисата публикува във Фейсбук бившият член на градския съвет в Херсон Виталий Богданов. На нея Джоли е облечена с бронирана жилетка.
Джоли е получила възпоменателна монета, с надпис "Херсон":
През 2022 г. Анджелина Джоли също бе в Украйна, като тогава посети град Лвов. Тя посети настанени в болница деца, пострадали при атака над Краматорск.
От 2012 г. Анджелина Джоли е специален пратеник на Върховния комисариат на ООН за бежанците, като предприема десетки пътувания, за да посети лагери с бежанци от страни като Йемен, Буркина Фасо, Венецуела и много други.
3900
1
05.11 2025 в 20:18
