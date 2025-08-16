Американските медии: Тръмп постла червения килим за Путин, но не получи нищо в замяна

Няма сделка, но няма и последствия. Тръмп разстла червения килим за Путин, но така и не постигна мирно споразумение, пише американският вестник "New York Times" след вчерашната дългоочаквана среща между президентите на САЩ и Русия в Аляска.

Продължилият по-малко от три часа разговор завърши без обещания и без въпроси, е равносметката на изданието за дългоочакваните преговори по конфликта в Украйна между Владимир Путин и Доналд Тръмп.

"Президентът Тръмп аплодира госта си Путин, докато руският лидер идваше към него. Но посещението им завърши само с договорка да се видят отново - може би "в Москва", пише NYT.

Според американското издание "топлото публично посрещане", което Тръмп е устроил на Путин на пистата на военната база "Елмендорф-Ричардън" в Анкоридж, "е сложило край на дипломатическата изолация" на руския лидер през последните три години - от инвазията в Украйна. "Но Путин не се съгласи да сложи край на войната", обръща внимание NYT.

"Срещата на върха между Тръмп и Путин започна с червен килим, а завърши бързо и трезво", е водещото заглавие на "Washington Post".

"С червен килим, топло ръкостискане и проверка на военните части Тръмп посрещна руския президент Владимир Путин като герой, стъпващ на американска земя за първи път от години. По-малко от четири часа по-късно тази приятелска атмосфера избледня, заменена от внезапна и неловка съвместна поява, при която двама президенти с трезво сурови лица се качиха на сцената по-рано от очакваното, без да обявят сделка. (...) Тръмп, който често отговаря на въпросите на репортерите повече от час, говори по-малко от четири минути, преди бързо да слезе от сцената, без да отговаря на въпроси от стотици журналисти, събрали се в Анкоридж. Контрастните моменти във военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Аляска откроиха предела на възможностите на Тръмп да прави международна дипломация като в телевизионно шоу", оценява вестникът.

"Денят започна весело, когато Тръмп посрещна Путин в типичния си стил на шоумен, определящ кариерата му. Той ръкопляска, докато Путин вървеше към него по пистата, след което потупа руския лидер по ръката по време на поздрава им. Той сякаш се засмя за кратко на встъпителните думи на Путин, преди двамата да влязат в бронираната кола на Тръмп, известна като Звяра, без преводач – необичайно нарушение на сигурността и на дипломатическия протокол", обръща внимание "Washington Post".

Изданието отбелязва, че топлотата на посрещането е шокирала Украйна и Европа, отчасти защото е контрастирала рязко с приема, който украинският президент Володимир Зеленски получи в Белия дом през февруари. На тази среща Зеленски, облечен в традиционните си военни униформи, беше смъмрен от Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс при пряко телевизионно излъчване, след като каза, че не може да приеме прекратяване на огъня, без да получи гаранции за сигурност, пише изданието.

Изданието припомня и че в часовете преди срещата на върха в Аляска Тръмп е изразил оптимизъм, че ще може да постигне споразумение за мир в Украйна. "Няма да съм щастлив, ако си тръгна без някаква форма на прекратяване на огъня“, каза Тръмп в предаването "Специален репортаж с Брет Байър“ по Fox News на борда на самолета си "Еър Форс 1".

От друга страна, Путин постигна много от целите си само с поканата за срещата с Тръмп, отбелязва "Washington Post", добавяйки че по думите на лидера на Кремъл разговорът в Аляска е бил "приятелски и изпълнен с взаимно доверие“.

Водещото заглавие на "Wallstreet Journal" е "Тръмп разстла червения килим за Путин, но не получи много в замяна". След характерната за Тръмп екстравагантност - червен килим, военни почести и разходка с президентската лимузина, Тръмп се върна във Вашингтон с малко за показване въпреки цялата пищност, е коментарът на изданието.

"Nyet deal", пише "New York Post", който използва вместо английската руската дума за "няма", но изписана на латиница. Според изданието на срещата е станало ясно, че Путин не желае да спре войната, която започна, и че двамата с Тръмп са имали много малко неща, за които да се споразумеят.

Едно нещо беше очевидно от срещата – нямаше постигната сделка. И прекратяването на огъня, което Тръмп искаше да влезе в сила, когато срещата на върха приключи, е далеч от това да се превърне в реалност, коментира Си Ен Ен и отбелязва, че Тръмп сега е започнал да набляга, че Зеленски трябва да сключи сделка. Медията цитира и бившия съветник по националната сигурност на САЩ Джон Болтън, който казва, че Тръмп не е изгубил, но Путин определено е спечелил от срещата на върха в Аляска.

Тръмп си тръгна с празни ръце от срещата в Аляска, след като не успя да постигне сделка за прекратяване на войната в Украйна, обобщава Асошиейтед прес.