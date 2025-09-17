Алла Пугачова след интервюто: Не е ли по-добре да допия чашата си и да си тръгна с усмивка

Иконата на руската естрада Алла Пугачева, която наскоро за първи път от много години даде пространно интервю на журналистката Екатерина Гордеева, написа в Инстаграм:

"Внезапният ми порив да говоря изчезна. Не е ли по-добре просто да допия чашата си? И да си тръгна с усмивка".

Откровеният разговор на певицата, в който тя критикува руските власти и осъжда войната с Украйна, предизвика широк отзвук. Мнозина подкрепиха позицията на Алла Борисовна и й благодариха. Но в Москва реагираха остро на думите на изпълнителката. Прессекретарят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова обвини 76-годишната Пугачева в лицемерие.

В началото на пълномащабното нахлуване Алла Пугачова заедно със съпруга си Максим Галкин и децата си напуснаха Русия. Двойката осъжда войната и действията на Путин, заради което Галкин бе обявен за чуждестранен агент, а Пугачова поиска сама и нея да вкарат в черния списък.

    helper68

    17.09 2025 в 12:31

    -0
    +0
    Най голямата лицемерка Мария шекерова обвини в лицемерия.. :))))
     
