Алла Пугачова след интервюто: Не е ли по-добре да допия чашата си и да си тръгна с усмивка

Иконата на руската естрада Алла Пугачева, която наскоро за първи път от много години даде пространно интервю на журналистката Екатерина Гордеева, написа в Инстаграм:
"Внезапният ми порив да говоря изчезна. Не е ли по-добре просто да допия чашата си? И да си тръгна с усмивка".
Откровеният разговор на певицата, в който тя критикува руските власти и осъжда войната с Украйна, предизвика широк отзвук. Мнозина подкрепиха позицията на Алла Борисовна и й благодариха. Но в Москва реагираха остро на думите на изпълнителката. Прессекретарят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова обвини 76-годишната Пугачева в лицемерие.
В началото на пълномащабното нахлуване Алла Пугачова заедно със съпруга си Максим Галкин и децата си напуснаха Русия. Двойката осъжда войната и действията на Путин, заради което Галкин бе обявен за чуждестранен агент, а Пугачова поиска сама и нея да вкарат в черния списък.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3060
1
17.09 2025 в 12:31
Карадимов: Еврото не е причина за поскъпване на храните, проблемът е в структурата на пазара
Пети вот на недоверие към правителството
Фон дер Лайен обеща на Тръмп ЕС да спре да купува руски газ
Пети вот на недоверие към правителството
Руски удари спряха влакове в Украйна, два дрона поразиха хотел в Краматорск