Алла Пугачова след интервюто: Не е ли по-добре да допия чашата си и да си тръгна с усмивка

Иконата на руската естрада Алла Пугачева, която наскоро за първи път от много години даде пространно интервю на журналистката Екатерина Гордеева, написа в Инстаграм:

"Внезапният ми порив да говоря изчезна. Не е ли по-добре просто да допия чашата си? И да си тръгна с усмивка".

Откровеният разговор на певицата, в който тя критикува руските власти и осъжда войната с Украйна, предизвика широк отзвук. Мнозина подкрепиха позицията на Алла Борисовна и й благодариха. Но в Москва реагираха остро на думите на изпълнителката. Прессекретарят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова обвини 76-годишната Пугачева в лицемерие.

В началото на пълномащабното нахлуване Алла Пугачова заедно със съпруга си Максим Галкин и децата си напуснаха Русия. Двойката осъжда войната и действията на Путин, заради което Галкин бе обявен за чуждестранен агент, а Пугачова поиска сама и нея да вкарат в черния списък.