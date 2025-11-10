31 души загинаха при сблъсъци в еквадорски затвор

Тридесет и един души загинаха при сблъсъци в затвор в югозападния еквадорски град Мачала, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Насилието избухнало през нощта, като враждуващи групи затворници използвали огнестрелни оръжия и експлозиви.

Властите съобщиха първоначално за четирима загинали и 34 ранени, сред които един полицай. Но по-късно казаха, че са открили още 27 тела, като много от тези хора са починали от задушаване.

Седем души са арестувани.

Еквадорските затвори са се превърнали в арена на съперничество между наркобанди, посочва АФП, цитирана от БТА. Близо 500 души бяха убити при тези сблъсъци от 2021 г.

Съвсем наскоро - в края на септември, въоръжени сблъсъци в същия затвор доведоха до смъртта на 14 човека, сред които един надзирател.