24-часова стачка блокира Гърция

24-часова обща стачка срещу плановете на консервативното правителство за въвеждане на 13-часов работен ден парализира цяла Гърция днес. През целия ден транспортът в столицата Атина, влаковете и фериботните услуги са нарушени, предаде АФП.

Към протеста са се присъединили и учители, болничен персонал и държавни служители. Най- сериозно са засегнати туристите в цялата страна.

В Атина градският транспорт работи с ограничен график – автобусите и тролеите се движат само между 9:00 и 21:00 часа, а метрото, трамваят и електрическият влак - от 9:00 до 17:00 часа. Извън тези часове транспорът е преустановен напълно.

Таксиметровите услуги ще бъдат напълно преустановени за 24 часа, включително и трансферите до летищата и пристанищата. Всички фериботни плавания са отменени, а пътниците трябва да се свържат с компаниите си за промяна на билетите. Въздушният транспорт също е засегнат – възможни са закъснения и промени в полетните разписания заради стачни действия на наземния персонал.

Демонстрациите са планирани около обед в цялата страна, за да се противопоставят на реформата, готвена от кабинета на Кириакос Мицотакис. Синдикатите в частния и публичния сектор - GSEE и ADEDY - предупреждават, че предлаганата реформа "застрашава здравето на работниците и нарушава баланса между професионалния и личния живот". Прокомунистическият синдикат PAME обвини правителството, че се опитва да въведе „съвременно робство“ за работниците и да ги принуди да понасят „нечовешки работни часове и мизерни заплати“.

Законопроектът за реформата, който все още не е внесен в парламента, позволява на служителите да работят 13 часа на ден за един и същ работодател при извънредни обстоятелства и срещу допълнително заплащане. Според синдикатите това е пореден етап от „безмилостната дерегулация“, започнала след дълговата криза през 2009 г.