20 ранени след масова стрелба в Сидни

Мъж рани 20 души, стреляйки безразборно на оживена улица в Сидни, съобщи полицията в най-многолюдния австралийски град.

Нападателят е взел на мушка на произволен принцип преминаващи автомобили, включително полицейски. Той е произвел между 50 и 100 изстрела, като в резултат в района настанала паника.


Един мъж е в тежко състояние. Още няколко човека са настанени в болница. Повечето от останалите пострадали са били наранени от счупени стъкла.

Нападателят е бил задържан в апартамент в Сидни два часа след стрелбата. Мъжът, който е на 60 години, е бил настанен в болница, тъй като получил наранявания по време на ареста.

Масови стрелби стават в Австралия сравнително рядко. Автоматичните и полуавтоматичните оръжия са забранени в страната, след като мъж застреля 35 души в град Порт Артър, на остров Тасмания, през 1996 г.

