11 жертви след инцидент с влак в Китай

Единадесет души загинаха днес при нещастен случай с влак в южната китайска провинция Юнан, предаде Ройтерс.

Влакът ударил група работници, които тествали сеизмологично оборудване и които били навлезли на железопътната линия.

При удара са били ранени двама работници, уточнява БТА.