11 жертви след инцидент с влак в Китай

Единадесет души загинаха днес при нещастен случай с влак в южната китайска провинция Юнан, предаде Ройтерс.
Влакът ударил група работници, които тествали сеизмологично оборудване и които били навлезли на железопътната линия.
При удара са били ранени двама работници, уточнява БТА.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Ден 265: Стив Уиткоф ''на калъп''. Канадските дневници на Райна Александрова
Хиляди излязоха на протест срещу спешното приемане на бюджета за догодина (видео, снимки, обновява се)
Хиляди излязоха на протест срещу спешното приемане на бюджета за догодина (видео, снимки, обновява се)
Хиляди излязоха на протест срещу спешното приемане на бюджета за догодина (видео, снимки, обновява се)