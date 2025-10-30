11 души, сред които деца, пострадаха при масирана атака в Запорожие

11 души са пострадали, сред тях са три деца от 3 до 6 години, в резултат на нощната масирана атака в Запорожие. На всички се оказва медицинска помощ, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението Телеграм.
Град Запорожие и регионът няколко часа бяха под руска масирана атака с ракети и дронове, се казва в съобщението на областния управител.
"Избухнаха много пожари в жилищни сгради. Има разрушения. Има удар по общежитие - няколко етажа са разрушени там. Повредени са и инфраструктурни съоръжения", информира Иван Фьодоров.
Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи.
Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Един на всеки петима белгийци страда от психично заболяване
Правителството назначи авиокомпания ГъливЕър да оперира две въздушни линии до Пакистан
''Магнитски е едно твърдение!'' Страшен отпор в НС на предложение санкционирани за корупция да не са във властта
Белгия заплаши Кремъл: Ще изтрием Москва от лицето на земята