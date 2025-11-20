Вицепремиерът Караджов и демонстранти в сблъсък в центъра на София (видео)

Сблъсък между демонстранти и вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов в центъра на София.
Около 50 демонстранти от протеста пред Столична община срещу цените на зоните за паркиране, заедно с Росен Миленов, блокираха ул. Раковски.
Край Военния клуб демонстрантите пресрещнаха колата на Караджов.
Заради блокираното движение вицепремиерът излезе бесен от колата и се засили към демонстрантите.
Полицаите наобиколиха Караджов и изблъскаха протестиращите.
Наложи се вицепремиерът да продължи пеша, обграден от полицаите, към Националната библиотека, следван от малка група демонстранти.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Пази ли полицията наркопласьорите: ПП-ДБ искат временна комисия
230 млн. евро от централния бюджет ще отидат за заплати в болниците и за младите лекари
В Белгия основават партия 'Тръмп', която ще защитава комунистически идеи
Още от плана: Украйна съкращава 500 000 военни, Русия ще плаща годишна аренда за Донбас