Вицепремиерът Караджов и демонстранти в сблъсък в центъра на София (видео)

OFFNews 20 ноември 2025 в 19:02 6888 0
Гроздан Караджов и демонстранти в сблъсък в центъра на София

Снимка Деян Милков - OFFNews
Караджов и демонстранти в сблъсък в центъра на София

Сблъсък между демонстранти и вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов в центъра на София.

Около 50 демонстранти от протеста пред Столична община срещу цените на зоните за паркиране, заедно с Росен Миленов, блокираха ул. Раковски.

Край Военния клуб демонстрантите пресрещнаха колата на Караджов.

Заради блокираното движение вицепремиерът излезе бесен от колата и се засили към демонстрантите.

Полицаите наобиколиха Караджов и изблъскаха протестиращите.

Наложи се вицепремиерът да продължи пеша, обграден от полицаите, към Националната библиотека, следван от малка група демонстранти.

