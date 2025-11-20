Вицепремиерът Караджов и демонстранти в сблъсък в центъра на София (видео)

Сблъсък между демонстранти и вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов в центъра на София.

Около 50 демонстранти от протеста пред Столична община срещу цените на зоните за паркиране, заедно с Росен Миленов, блокираха ул. Раковски.

Край Военния клуб демонстрантите пресрещнаха колата на Караджов.

Заради блокираното движение вицепремиерът излезе бесен от колата и се засили към демонстрантите.

Полицаите наобиколиха Караджов и изблъскаха протестиращите.

Наложи се вицепремиерът да продължи пеша, обграден от полицаите, към Националната библиотека, следван от малка група демонстранти.