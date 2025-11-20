Разкол на протеста пред Столична община срещу цените на зоните за паркиране (снимки)

Стотици се събраха днес следобед на протест пред Столична община "против разширяването на зоните за паркиране и вдигането на цените им".

На място възникна противоречие - основната група демонстранти се разграничи от друга група, която беше по-шумна и настояваше да нахлуе в сградата на СО.

Организаторите настояват, че каузата им е конкретна - срещу цените на зоните за паркиране - и че другата група се опитва да политизира "чистия граждански протест".

Затова и на следващия протест в неделя категорично "ще се разграничат от политическите лица".

Недоволството на основната група демонстранти беше провокирано и от пристигането на Росен Миленов и Атанас Стефанов, който се представя за "иподякон", както и от активисти на крайнолявото движение "23 септември".

"Иподяконът" отправи и хомофобски послания пред събралото се множество.

