Разкол на протеста пред Столична община срещу цените на зоните за паркиране (снимки)

Стотици се събраха днес следобед на протест пред Столична община "против разширяването на зоните за паркиране и вдигането на цените им".
На място възникна противоречие - основната група демонстранти се разграничи от друга група, която беше по-шумна и настояваше да нахлуе в сградата на СО.
Организаторите настояват, че каузата им е конкретна - срещу цените на зоните за паркиране - и че другата група се опитва да политизира "чистия граждански протест".
Затова и на следващия протест в неделя категорично "ще се разграничат от политическите лица".
Недоволството на основната група демонстранти беше провокирано и от пристигането на Росен Миленов и Атанас Стефанов, който се представя за "иподякон", както и от активисти на крайнолявото движение "23 септември".
"Иподяконът" отправи и хомофобски послания пред събралото се множество.
Снимки: Деян Милков - OFFNews
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Пази ли полицията наркопласьорите: ПП-ДБ искат временна комисия
230 млн. евро от централния бюджет ще отидат за заплати в болниците и за младите лекари
В Белгия основават партия 'Тръмп', която ще защитава комунистически идеи
Още от плана: Украйна съкращава 500 000 военни, Русия ще плаща годишна аренда за Донбас