В сряда БОЕЦ свиква протест пред МВР за оставката на Даниел Митов

OFFNews 14 октомври 2025 в 15:49 90 0
Протест на БОЕЦ пред МВР

Снимка БГНЕС
Протестът на БОЕЦ пред МВР на 11 септември

Гражданското движение БОЕЦ свиква протест пред сградата на МВР, за да поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов.

БОЕЦ призовава "всички граждани да се съберем в сряда в 18.00 ч. на ул."Шести септември" – централния вход на МВР и да го затрупаме с чували с боклук. Призоваваме жителите на Люлин и Красно село, призоваваме жителите на Пазарджик и региона, призоваваме всички политически партии и граждански организации".

Протестната акция е под надслов "Боклук за Боклука".

"В Пазарджик под ръководството на Даниел Митов МВР показа още една от своите функции – те са основният дилър и чадър за схемите на Пеевски за купуване на гласове! Всички разкрития на БОЕЦ бяха потвърдени. С помощта на МВР бе извършен погром върху изборите и демокрацията." - заявиха от гражданското движение.

