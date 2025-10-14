В сряда БОЕЦ свиква протест пред МВР за оставката на Даниел Митов

Гражданското движение БОЕЦ свиква протест пред сградата на МВР, за да поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов.

БОЕЦ призовава "всички граждани да се съберем в сряда в 18.00 ч. на ул."Шести септември" – централния вход на МВР и да го затрупаме с чували с боклук. Призоваваме жителите на Люлин и Красно село, призоваваме жителите на Пазарджик и региона, призоваваме всички политически партии и граждански организации".

Протестната акция е под надслов "Боклук за Боклука".

"В Пазарджик под ръководството на Даниел Митов МВР показа още една от своите функции – те са основният дилър и чадър за схемите на Пеевски за купуване на гласове! Всички разкрития на БОЕЦ бяха потвърдени. С помощта на МВР бе извършен погром върху изборите и демокрацията." - заявиха от гражданското движение.