Сблъсък между Борисов и ПП-ДБ. ГЕРБ щели да отстъпят от СУПТО, ръста на осигуровките и данък дивидент (видео)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че можем да броим бюджета за изтеглен, след като е казал, че този бюджет няма да се гледа. По думите му нищо няма да се случи преди управляващите се разбират със синдикатите, работодателите и останалите партии.

Вчера след големия протест в столицата Борисов даде заявка, че ще оттегли проектобюджета, защото "не му харесва" и беше категоричен, че винаги го е казвал. Днес в кулоарите на парламента Бойко Борисов каза, че има три варианта. Първият - изтегля се и всичко започва отначало:

"Вторият - ако управляващите се разберем със синдикатите, работодателите. Аз съм твърдо убеден, че ще се разберем накрая, защото ще отстъпим от това, което не ми харесваше - данък дивидент и двата процента ръст на осигуровките, мисля, че ще станат 1%. Тогава се събира бюджетна комисия и в много кратък срок тези предложения, под които всички сме се подписали, ги финализираме."

Според него третият вариант е веднага да се предложи закон за удължаване на досегашния бюджет. На мнение е, че най-добрият вариант е вторият.

Борисов подчерта, че в това управление от първия ден е в напрежение - защото в управлението имало две десни партии и две крайнолеви. Така и не отговори на въпроса кои формации са крайнолеви.

"От първия ден имаме спор - те искат да се взима от богатите и да се дава на бедните. Ние като дясна партия искаме бизнесът - тези, които произвеждат благата, да се чувстват щастливи. Направих компромиси, само че видяхте до какво доведоха - АИКБ и всички работодатели не се съгласиха и аз отново се върнах на позицията, която си имам за всичките тези 20 години", заяви лидерът на ГЕРБ.

По думите му "ДПС-Ново начало" иска "всички хора да получават колкото може повече".

Подчерта, че вчера Зафиров е бил около час и половина в неговия кабинет с други хора от БСП и че всичко, което казва сега, е обсъдено с тях. "Между другото и Делян (б.а. Пеевски) беше на тази среща, и Тошко (б.а. Йорданов) беше, и Павела (б.а. Митова) беше. Бяха много хора", уточни Борисов.

Посочи, че 44 млрд. лв. е бюджетът за хазарт през този година, а отчетената печалба законно от това е 2 млрд. лв.

"Това означава, че 2 млрд. лв. са извадени законно от джобовете на българите, които играят хазарт. И в същото време единственото държавно в този бранш печели едва 70 млн. лв., а частниците - 2 млрд. лв. Не е ли по-редно да се даде, на който и да е частник, да ги направи 200-300 млн. печалба за хазарта", каза Бойко Борисов.

Той призова лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов да го "хванат за ушите", защото очевидно "си лягат и стават с него". "Нека ме уплашат, като ме попипат по ушичките!", прикани ги Борисов.

"Ще оттеглим софтуера за управление на продажбите на търговските обекти (СУПТО)", каза още той.

Словесен сблъсък с ПП-ДБ

Към брифинга на Борисов внезапно се присъединиха лидера на ПП Асен Василев и съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, след като Борисов ги видя и ги подкани да дойдат "да му пипнат ушите" и да покажат "кой е страхлив". При идването на Василев Борисов се ръкува с него.

Мирчев заяви, че Зафиров е бил притиснат от Пеевски в кабинета му вчера, а Василев поиска от Борисов да знае какво ще е преразпределението на бюджета, така че да не се усилва натискът върху бизнеса.

Асен Василев настоява, че не бива бюджетът да се променя "на коляно", а трябва да бъде изцяло изтеглен. Притиснат от въпросите на Василев Борисов все пак каза, че финалното решение за осигуровките, данък дивидент и всичко останало критично в бюджета, ще стане ясно следващата сряда.

От ПП-ДБ дадоха заявка да организират нов протест в понеделник. Борисов настоява, че това не е протест на ПП-ДБ, а на АИКБ.