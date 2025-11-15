Желязков: През април пак ще искаме дерогация

През април пак ще искаме дерогация. Това заяви премиерът Росен Желязков пред медии по време на инспекция на ремонта на улица „Ана Вентура“ в град Тутракан, където е на посещение днес.

В крайдунавския град той се срещна с представители на местната власт.

Това, което българското правителство спокойно, професионално, тихо, без излишни емоции и политически декларации, постигна - беше да убедим американската администрация, тежестта на чиито санкции оттеква много отвъд пределите на българската територия, че ние ще можем в следващия 6-месечен период да спазваме правилата, които са наложени от администрацията, в лицето на OFAC, за това войната да не се финансира от източници като рафинерията в Бургас и изобщо групата на "Лукойл" в България, каза премиерът в крайдунавския град.

Той посочи, че след 6 месеца може да бъде отправено ново искане за продължаване на тази дерогация, защото санкциите, което Европа налага на руските активи, се преглеждат на същия интервал от време.

Това е периодът, в който се вижда колко те работят и доколко целите, които стоят зад тях, са изпълнени. Така че април пак ще искаме дерогация. Всички политически предсказания, пророчества, сценарии, които са базирани на предположения не са част от дневния ред на българското правителство. Ние ще се съобразим със закона и ще уважаваме правовия ред, инвестиционната среда и ще опитаме да минимизираме с всички законосъобразни действия потенциалните опасности, които биха последвали от евентуален арбитражен спор, обяви Желязков.

Премиерът прогнозира, че до април пазарът на горивата у нас "ще бъде толкова спокоен, колкото е бил".

"Докато международната цена на петрола е спокойна, българският пазар ще функционира нормално и плавно, защото гарантираме, че рафинерията ще продължи да работи. Българският пазар в момента е спокоен. Най-важното - политическият дебат и на политическите препирни, спорове не е в полза на обществото. Без причина излъчваме сигнали за това, че има проблем, проблем няма. Или има все по-малък проблем от този, който можеше да имаме до вчера."

Желязков коментира и избора на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл".

"Считаме, че дългогодишният опит на г-н Спецов като контролен и надзорен орган съставляват опит, особено когато става въпрос за акцизни стоки. Още повече, че неговият интегритет е проверен през много правителства, така че ние считаме, че всички опасения, които пак бяха пророкувани за това, че някакви фамозни, тайни, неизвестни хора ще дойдат от чужбина не се сбъднаха."

Премиерът коментира и необходимостта от нов мост през Дунав.

"България е готова, но се опитваме да убедим румънските си партньори за важността от нови мостови съоръжения през река Дунав. Разбираме бюджетните им затруднения, но има и други модели, които ние предлагаме, различни от мостовите съоръжения", обясни той.

Желязков обсъди изграждането на пристанищен терминал за фериботна връзка край Тутракан. По думите му трябва да се направят неголеми инвестиции, да се избере концесионер и да се изгради инфраструктурата.

„Този ферибот е изключително необходим и ще се запълни една празнина. 100 километра абсолютно никаква връзка. Ние трябва да компенсираме липсата на мостове с фериботни линии“, каза от своя страна посланикът на България в Румъния Радко Влайков.

Пристанищният терминал е включен в Актуализирания план за действие за държавните концесии за периода 2021–2027 г., като се разглеждат възможностите за разширяване на извършваните дейности и допълване на предоставяните пристанищни услуги с обработка на Ро-ро товари.

От румънска страна е заявен интерес, както и готовност за участие в обслужването на речната транспортна връзка.