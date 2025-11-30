Желязков и двама министри отиват в Рим за Джиро д’Италия

Премиерът Росен Желязков и двама министри заминават за Рим, където утре ще бъде представен маршрутът на Джиро д’Италия - едно от двете най-големи и най-престижни колоездачни състезания в света, на което България е съорганизатор през 2026 година.

Страната ни ще приеме първите три етапа на "Джирото", включително и официалното откриване, което по традиция е едно от най-посетените спортни събития в световен мащаб.

Заедно с премиера Желязков в Рим ще бъдат и двама министри - на туризма Мирослав Боршош и на младежта и спорта Иван Пешев. Министър-председателят, както и двамата министри, ще произнесат слова по време на церемонията по представяне на маршрута, която ще се проведе в "Аудиториум Парко де ла Музика Енио Мориконе".

До момента България никога не е била домакин на колоездачно състезание от подобен мащаб. Обиколката на Италия всяка година е следена на живо от между 2 и 3 милиона души, както и десетки милиони пред телевизионни екрани в цял свят. Участие в триседмичната надпревара взимат 23 отбора, всеки от по осем колоездачи, които трябва да изминат по над 3000 километра, преди да достигнат до финала в Рим, съобщи БТА.

Състезанието ще стартира на 8 май 2026 г. в Несебър и ще премине през Бургас, Велико Търново и Пловдив, а на 10-и май София ще бъде домакин на заключителния български етап, преди колоната да продължи към Южна Италия, съобщи Столична община преди дни.