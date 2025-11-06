Зеленски разговаря с Желязков за енергийната сигурност и сътрудничество в отбраната

Украинският президент Володимир Зеленски е провел телефонен разговор с българския премиер Росен Желязков.

"Обсъдихме укрепването на енергийното сътрудничество и се договорихме за стъпки, които ще помогнат за енергийната сигурност в нашия регион. Има конкретни решения и ние ще ги изпълним“, заяви Зеленски в страницата си във Фейсбук.

"Говорихме и за взаимодействие в отбраната и за проекти, по които можем да работим заедно. Инструментът на ЕС SAFE дава много възможности за това и аз предложих на господин премиера проекти за съвместно сътрудничество, включително и такива, свързани с подобряване нивото на сигурност в Черно море. България се интересува от сътрудничество с Украйна. Съгласихме се нашите екипи да работят по подробностите. Благодарим за важните сигнали за по-нататъшна подкрепа. Ще поддържаме връзка“, заяви още Зеленски.

Енергийната сигурност в региона и възможностите за засилване на сътрудничеството в тази област обсъдиха в телефонен разговор министър-председателят Росен Желязков и президентът на Украйна Володимир Зеленски, съобщиха и от Министерския съвет на страницата си във Фейсбук.

Сред останалите теми на разговора им бяха още сигурността, с акцент върху Черно море, както и възможностите на европейския инструмент SAFE, допълниха от правителствената пресслужба.

Инструментът SAFE е първият стълб на плана ReArm Europe/готовност до 2030 г. на Европейската комисия, в който се предлага да се мобилизират над 800 милиарда евро под формата на разходи за отбрана. По инструмента SAFE ще се финансират спешни и широкомащабни инвестиции в европейската отбранителна технологична и индустриална база.