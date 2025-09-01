Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик и на страните членки на НАТО и ЕС

"Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД ще бъде страна в договора с "Райнметал" като ще се създадено дружество съвместно с ВМЗ-Сопот и германския концерн. Съотношението на собствеността е 51% за "Райнметал" към 49% за българското предприятие, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов в ефира на "Здравей, България" по Нова.

По негови думи според това процентно съотношение България трябва да инвестира около 500 млн. евро, които ще дойдат по линия на европейския механизъм SAFE. Министърът обясни, че това е заем от типа на тези, които държавите ползваха по време на COVID-19.

Запрянов посочи, че изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за българската отбранителна индустрия да внедри стандарти на производство, които позволяват на ВМЗ-Сопот да стане доставчик и на страните членки на НАТО и ЕС.

"Ние и сега сме производители на снаряди и оръжие по съветските стандарти – 122 мм, 152 мм. А сега ще имаме поточна линия за производство на 155 мм снаряди. България ще превъоръжи своята артилерия с такива снаряди", каза Запрянов.

Той допълни, че този национален интерес съвпада с интереса на Европа да увеличи оръжейното си производство, да интегрира отбранителната си база, да инвестира повече в модернизация на оръжейната индустрия. Също така съвпада с изискването на НАТО за нови способности на нашите въоръжени сили и увеличаване на военните разходи във връзка със заплахите.

Министърът на отбраната каза още, че "ние не правим нещо, защото НАТО е решило да увеличим бюджетите или защото Европа иска да разшири оръжейното си производство, а защото нашата отбранителна индустрия е част от военния потенциал на държавата".

Той каза още, че предприятието трябва да се изгради за максимум три години от сключването на споразумението и допълни, че това съвпада и с инвестициите по SAFE, като през следващата седмица ще е ясно с какви пари по този механизъм ще разполагаме и кои проекти ще стартират – "проектът за изграждане на завод е един от тях".

Запрянов обясни повече детайли по отношение на заема по механизма SAFE. Той посочи, че имаме 10-годишен гратисен период не само по общия проект с "Райнметал", но и по всички останали. Периодът на изплащане на заема е 35 години.

Министърът каза още, че в новия завод ще бъдат открити още 1000 нови работни места, като към момента работят хиляди.

"Ако ние не модернизираме това предприятие и войната в Украйна се реши – търсенето на съветски военни боеприпаси ще спадне и пазарната ниша за нашите предприятия ще бъде стеснена", обясни още той.

По темата чия е заслугата за това сътрудничество Запрянов каза, че правителството трябва да осигури бюджета – следователно мандатоносителят ГЕРБ-СДС и Бойко Борисов трябва да осигурят политическа подкрепа, за да се вземе това решение в Народното събрание.

"Оръжията са гаранция, че няма да има война и ще има сдържане. Политиката, която НАТО и България като член, е на сдържане и отбрана. За да има сдържане, трябва да има военен потенциал – агресорът да знае, че няма да бъде ненаказан, ако започне действия срещу която и да е държава членка на НАТО. На този принцип са изградени нашите въоръжени сили от Освобождението до днес", коментира още Запрянов.

По отношение на гаранциите за сигурност след прекратяване на войната между Русия и Украйна и подписване на мирно споразумение, Запрянов посочи, че България е активен участник в тези разговори на политическо ниво, включително министър-председателят, и на военно ниво – МО, щабове на отбраната, участват във военното планиране, наясно са с гаранциите за сигурност по море, въздух, суша.

"Това, което каза Росен Желязков, е че по море сме силно заинтересовани да участваме по мерките за сигурност. Би било недопустимо друг да осигурява на България морската сигурност в териториални води. В такава планирана дейност ние ще участваме. Борбата с минната опасност ще остане много дълго след края на войната, никой не знае колко морски мини са поставени", посочи още Запрянов.

Той беше категоричен, че няма планове за изпращане на хора от наша страна в Украйна след края на войната.