Зам.-вътрешният министър: МВР не е излъгало за инцидента в Русе, няма основания за оставки или вот на недоверие

Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов коментира пред БНТ, че МВР не е излъгало за нито един факт от инцидента.

По тази причина, според Попов, нямат основания както исканията за отстраняване от работа на замесените в инцидента, така и за оставки по високите етажи в МВР.

Попов коментира, че няма основания и за вот на недоверие, който от ПП-ДБ и МЕЧ предстои да внесат да бъде с акцент случая от Русе.

Филип Попов заяви, че вече има два видеозаписа от нощта на 4 септември и целта на разследващите е да установят какво точно се е случило обективно в нощта на конфликта.

Попов подчерта, че е прегледал записа, разпространен от "Българските елфи", както и кадри от друга камера, която е била значително по-близо до мястото на инцидента. По думите му, първият сериозен удар е нанесен от обвиняемите в гърба на директора на областната полиция в Русе.

"Видно от разпространения запис категорично се вижда автомобил с превишена скорост, видях жена, която дърпа детето си, за да се предпази от този автомобил и се вижда как съседът на пострадалия, на нашия колега се дърпа назад, защото от автомобила се посяга да бъде ударен. След това видях и твърденията на съседа, те съвпадат с втория запис, че именно от автомобила му се посяга и се опитва да бъде ударен, след като е застанал на пътя и им е направил забележка", казва още той.

Зам.-министърът гарантира, че всички видеозаписи са предоставени на прокуратурата и са назначени експертизи, за да се установи обективната истина.