Зафиров иска да се качи на багера, който ще бута незаконни постройки

OFFNews 12 октомври 2025 в 12:18 839 8
Атанас Зафиров

Снимка БГНЕС
Вицепремиерът Атанас Зафиров

"Аз лично бих се качил на багера, който би бутнал незаконни постройки, ако се докаже, че има такива, независимо кое име стои зад тях. Мисля, че такъв трябва да бъде подходът на държавата".

Това заяви пред Bulgaria ON AIR вицепремиерът и председател на Националният съвет на БСП Атанас Зафиров.

Според него причините за тежките наводнения у нас, които взеха жертви, са беззаконието, алчността и най-вероятно корупцията.

По повод водното бедствие в „Елените“ Зафиров каза, че министърът на околната среда и водите е разпоредил проверки във всички курортни комплекси, за които темата с презастрояването не е от вчера или от днес.

„Ако държавата си е на мястото и ако искаме да се уважаваме като държавници, трябва точно по този начин да бъде подходено“, каза вицепремиерът в отговор на въпрос ще се събарят ли постройки.

    500

    8

    Незначителен червей

    12.10 2025 в 13:06

    -0
    +3
    Поправка Злостни приказки

    500

    7

    Незначителен червей

    12.10 2025 в 13:05

    -0
    +3
    Чудесни коментари за това охранено животно. Ако може кофата на багера, да му трясне един по тъпата чутура, ще е много хигеинично. Освен слостни орикаски какво друго заслужава жтази политическа мърша. Sorry, че развалям неделята на четящите тук

    510

    6

    sandman

    12.10 2025 в 13:03

    -0
    +0
    Общината би трябвало да можете да я съдите (евентуално за безстопанственост), най-малкото защото не е протестирала ПУП-а.

    Ама като ви гледам блатцето ... я осъдите, я не.

    510

    5

    sandman

    12.10 2025 в 13:01

    -4
    +0
    И пак да се каже на некадърните питеци...

    Ако е в ПУП ...и се получава разрешително.

    И само да кажете, че постройките били незаконни или пък "инвеститора" е виновен, би трябвало да посещавате съдебната зала.

    510

    4

    sandman

    12.10 2025 в 12:59

    -0
    +5
    Теб в шлеп трудно ще те натоварят бе Фритюрник!

    https://ibb.co/mVPjDNr6

    хахаха!

    -7400

    3

    Gunteer

    12.10 2025 в 12:57

    -3
    +4
    Качвай се и не слизай, чичак. Там ти е мястото. На багера!

    3420

    2

    avitohol

    12.10 2025 в 12:45

    -0
    +4
    Тея схем иса почнали още по времето на тяхната тройна коалиция. Лошото е че така са увъртяли дупките в повечето закони че съм сигурен няма да стане нищо.

    10

    1

    jdravun

    12.10 2025 в 12:37

    -0
    +9
    Тоя кит ,ще счупи багера и затова иска да се качи. Зада го счупят ида не съборят нищо
     
