Зафиров иска да се качи на багера, който ще бута незаконни постройки

"Аз лично бих се качил на багера, който би бутнал незаконни постройки, ако се докаже, че има такива, независимо кое име стои зад тях. Мисля, че такъв трябва да бъде подходът на държавата".
Това заяви пред Bulgaria ON AIR вицепремиерът и председател на Националният съвет на БСП Атанас Зафиров.
Според него причините за тежките наводнения у нас, които взеха жертви, са беззаконието, алчността и най-вероятно корупцията.
По повод водното бедствие в „Елените“ Зафиров каза, че министърът на околната среда и водите е разпоредил проверки във всички курортни комплекси, за които темата с презастрояването не е от вчера или от днес.
„Ако държавата си е на мястото и ако искаме да се уважаваме като държавници, трябва точно по този начин да бъде подходено“, каза вицепремиерът в отговор на въпрос ще се събарят ли постройки.
500
8
12.10 2025 в 13:06
500
7
12.10 2025 в 13:05
510
6
12.10 2025 в 13:03
Ама като ви гледам блатцето ... я осъдите, я не.
510
5
12.10 2025 в 13:01
Ако е в ПУП ...и се получава разрешително.
И само да кажете, че постройките били незаконни или пък "инвеститора" е виновен, би трябвало да посещавате съдебната зала.
510
4
12.10 2025 в 12:59
https://ibb.co/mVPjDNr6
хахаха!
-7400
3
12.10 2025 в 12:57
3420
2
12.10 2025 в 12:45
10
1
12.10 2025 в 12:37
