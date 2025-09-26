За трети пореден ден заседанието на НС се провали заради липсата на кворум

Трети ден подред депутатите не успяха да съберат кворум, за да проведат пленарното си заседание. Така цяла седмица те работиха сумарно 2 часа.

Тази сутрин в залата се регистрираха 111 народни представители. За да има кворум, са нужни 121 регистрирани депутати.

Този път обаче председателката на парламента Наталия Киселова не даде почивка, за да даде време на парламентарните групи да се съберат и да осигурят необходимия минимум.

"Няма да бъде открито днешното пленарно заседание. Следващо заседание на 1 октомври от 9:00 часа", каза тя.

В сряда (24.09) имаше само два опита за кворум, а НС "заседава" по-малко от час. Вчера опозицията беше в залата, но не се регистрира. А днес "Продължаваме промяната-Демократична България" не бяха в залата.

Парламентът трябваше да обсъди Годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) през 2024 г.

В парламентарния контрол трябваше да участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, както и министрите на туризма Мирослав Боршош, на финансите Теменужка Петкова, на вътрешните работи Даниел Митов, на отбраната Атанас Запрянов и на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.