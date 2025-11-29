Връщането на наборната служба не е на дневен ред, заяви Запрянов

Връщането на наборната военна служба не стои на дневен ред и армията ще продължи да се попълва чрез професионален и доброволен състав, бе категоричен министърът на отбраната Атанас Запрянов в ефира на БНТ.

По думи на Запрянов, усилията остават насочени към попълване на професионалната армия, като социалните мерки вече дават резултат. В момента има от 3 до 5 кандидати за едно място, а в някои случаи те достигат и 20. Въпреки това, армията приема максимум 1000 души годишно поради ограничен финансов ресурс.

Министърът подчерта, че България има проблем с мобилизационния резерв. Страната разчита доброволната служба да укрепи този резерв, следвайки модела, прилаган в някои други държави.

Запрянов определи текущият бюджет на Министерството на отбраната за 2026 г. като недостатъчен и се надява той да не бъде намаляван.

Той посочи, че дефицитът ще бъде компенсиран чрез предоговаряне на плащания по текущи договори, включително по програмата за изтребителите F-16. Запрянов подчерта, че военните разходи не влияят върху инфлацията за тази и следващите две години, тъй като попадат под защитна клауза на Пакта за стабилност и растеж на ЕС.

Министърът съобщи, че по европейския механизъм SAFE България е заложила девет проекта на стойност над 3.2 млрд. евро, финансирани чрез дългосрочен кредит от Европейската комисия с 10-годишен гратисен период и 35-годишен срок на изплащане. Проектите вече са изпратени за оценка в Брюксел.

Министърът на отбраната коментира мирния план на президента Доналд Тръмп, като изтъкна, че компромисите от двете страни са задължителни. Той подчерта, че изготвянето на взаимноприемлив план е изключително трудно, тъй като Украйна търси справедливост и мир по международното право, а Русия се базира на силата и резултатите на терен.

Запрянов смята, че въпреки прагматичния подход на американската администрация, конфликтът е сложен, защото агресорът има териториални цели, които жертвата се стреми да запази.

България планира закупуване на дронове и системи за противодействие на дронове, като очаква българската отбранителна индустрия да участва активно, каза още Запрянов.

Коментирайки последната атака с морски дрон срещу руски танкер, министърът припомни, че България дълго време предупреждава за опасностите пред корабоплаването в региона. Той подчерта, че Черно море е опасно още от началото на войната и изрази надежда за спиране на новите атаки.