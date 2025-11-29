Украйна порази с дронове два танкера от руския сенчест флот

Украйна порази с морски дронове два танкера, използвани от Русия за износ на нефт, съобщи днес представител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), цитиран от Укринформ.

Става дума за съвместна операция на ССУ и украинските военноморски сили.

Турските власти съобщиха, че взривове са разтърсили вчера два танкера от сенчестия флот близо до Босфора. Пожари са избухнали и на двата плавателни съда, като са предприети операции по спасяването на хората на борда, предаде Ройтерс.

По данни на ССУ двата танкера - "Кайрос" и "Вират" - са били празни и са пътували към пристанището в Новоросийск, голям руски петролен терминал. И "Кайрос", и "Вират" са в списъка на корабите, които са обект на санкциите, наложени на Русия след пълномащабната й инвазия в Украйна през 2022 г.

"На видео се вижда как, след като биват ударени, двата танкера претърпяват критични щети и са на практика извадени от строя. Това ще нанесе голям удар по руския нефтен транспорт", каза представителят на ССУ.

Турското министерство на транспорта съобщи, че корабът "Вират" е понесъл незначителни щети след атаката и е в стабилно състояние, а екипажът е добре. Спасителните екипи са евакуирали 25 членове на екипажа от 274-метровия "Кайрос" след пожара.

Украинското правителство многократно призовава за по-строги мерки срещу "сенчестия флот", който според Киев се използва за заобикаляне на международните санкции. Според Киев, този флот помага на Русия да изнася огромни количества нефт и да финансира войната си в Украйна.