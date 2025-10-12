Властта в Скопие пак се подигра с ЕС и иска права за ''македонците в Западна България''

OFFNews 12 октомври 2025 в 09:11 547 1
Християн Мицкоски

Снимка Пресслужба на македонското правителство
Християн Мицкоски в Прилеп

На честване в Прилеп премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заговори за "македонците в Западна България".

"Нашият източен съсед трябва да покаже европейска зрялост, не от времето на живковизма, а от времето на Аденауер, Де Гаспери и Шуман – да покаже истински европейски ценности. Да спази това, което е подписал, а именно международното право, което казва, че решенията на Съда за правата на човека в Страсбург трябва да се прилагат и изпълняват. В края на краищата - македонците в Западна България, в Пиринската част на Македония, трябва да получат това, което заслужават – да успеят да се обединят в общност, а след това да номинират свой представител в министерския съвет за малцинствени права към българското правителство. Това са червените линии" - заяви Мицкоски на тържеството в Прилеп по повод на Деня на народното въстание. Това е официален празник в Република Северна Македония, на който се чества годишнината от нападението на македонски партизани срещу български административни служби в Прилеп през 1941 г. и определян в страната като начало на въстание срещу "фашистката окупация".

Всъщност в България няма "министерски съвет за малцинствени права към българското правителство", а Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

"Нашата огромна пречка по пътя към ЕС е въпросът с нашия източен съсед и т.нар. френско предложение, което предишното правителство само прие. Сега това е пречката, която трябва да бъде преодоляна" - заяви още Християн Мицкоски.

    Valioka

    12.10 2025 в 09:37

    Бива, бива да си гьонсурат, ама чак толкова не съм очаквал...
     
