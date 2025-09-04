''Величие'' ще води консултации за сезиране на КС и отмяна на решенията на кабинета

От "Величие" започват консултации с други формации за сезиране на Конституционния съд, за да бъдат отменени решенията на правителството. Това обяви лидерът на партията Ивелин Михайлов в кулоарите на парламента.

Мотивът е, че депутатите, които бяха обявени от Конституционния съд за незаконно избрани, са участвали в избора на министър-председател и на Министерския съвет.

По думите на Михайлов това са Александър Марков, Андрей Вълчев, Емил Трифонов, Ешереф Ешереф, Иван Кючуков, Павлин Йотов, Теменужка Петкова.

"Когато махнем тези депутати от избора на Министерския съвет и министър-председател се оказва, че няма необходимото мнозинство, с което да бъде избрано това правителство, което прави всичките му решения след това - от 16 януари 2025 година, нелегитимни и ние ще започнем консултации с други партии, за да сезираме Конституционния съд и да се отменят съответно решенията на Министерски съвет, защото те са незаконни", каза Михайлов.

Той коментира и посещението на Атанас Зафиров в Китай, като посочи, че ГЕРБ си има две партии - това са "Възраждане" и "Да, България".

"Възраждане" директно общува с Русия, те имат връзка с "Единна Русия", а "Да, България" общуват с демократите в Съединените щати. Делян Пеевски и ДПС си имат БСП, която общува с Китай и ИТН, която общува с английското посолство. Това, което се случва, е, че Атанас Зафиров е официално изпратен от правителството, което се състои от Делян Пеевски и Бойко Борисов, защото това са двата центъра на власт, и всички тези неща, които в момента ги правят, е за да се отклони този факт, че всъщност "Да, България" на 100% са наясно за връзката на това правителство и с руските служби, и с китайските, и поради тази причина сега ние ставаме свидетели на цирк, който цели да оправдае тези хора пред електората им, а всъщност те играят една игра, в която единственото, което е важно, са корпоративни интереси и да се подготвят за евентуална бъдеща промяна", заяви лидерът на "Величие".