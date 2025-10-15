''Възраждане'' иска оставка на кабинета, но МЕЧ не им вярва. ''Величие'' очаква Борисов да се върне като спасител

След падането на кворума в парламента тази сутрин от "Възраждане" поискаха оставката на правителството, на свой ред МЕЧ ги обвини в неискреност, а от "Величие" заявиха, че наблюдаваме сценарий, който цели да върне на власт лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в ролята на "спасител".

В кулоарите на парламента пръв говори зам.-председателят на "Възраждане" и парламента Цончо Ганев, който поиска оставката на кабинета "Желязков". Според него трябва колкото се може по-скоро да се отиде на избори.

"Изборите в Пазарджик направиха и показаха това, за което говорим от много време, Пеевски и неговата партия, след като превзе и ликвидира Доган политически, прави абсолютно същото с ГЕРБ. Предстои ГЕРБ и останалите коалиционни партньори да бъдат превзети и завзети", каза той.

След него говори лидерът на групата на МЕЧ Радостин Василев. Той също очаква в скоро време да има избори, но най-реалистичен вариант според него е напролет. Прогнозира, че може кабинетът и сега да подаде оставка, а мандатите дълго да се раздават:

"Най-вероятно отиваме на предсрочни избори заради провала на управляващото мнозинство, който изкристализира в Пазарджик и мандатоносителят разбира, че е „оглозган“ и вече му е неприятно."

Радостин Василев очаква, до края на седмицата няма да има пленарни заседания. "Няма мнозинство, което да не може 10 пъти да си осигури кворум в залата", добави той.

Според МЕЧ "Възраждане" не са искрени в намерението си да искат вот на недоверие към правителството. Радостин Василев заяви, че управлението няма да падне заради гласуването на "Възраждане".

Последна говори Красимира Катинчарова от "Величие", която също заяви, че отиваме на избори. Тя е на мнение, че напрежението в страната и разломните линии в обществото са достигнали своя връх, а предстоящият политически развой е неизбежен.

Катинчарова заяви, че вотът в Пазарджик ясно е показал, че "Пеевски си е купил града и сега иска държавата".

"Бойко Борисов не е жертва, а активен участник в сценарий, чиято цел е да се върне на бял кон като спасител. Абсолютно наивно е да се смята, че е жертва. Той разиграва политическа театрална постановка, в края на която ще се върне като спасител. Смяната на Киселова също е част от този сценарий - начин Борисов да покаже пред външнополитическите си партньори, че владее ситуацията", каза депутатът от "Величие".

Същевременно депутатът от парламентарната група "Алианс за права и свободи" (АПС) Джейхан Ибрямов заяви, че "има заявени добри намерения" и ще се види дали ще се стигне до смяна на председателя на НС доц. Наталия Киселова.

От АПС ще обсъдят въпроса около поста председател на парламента, каза още той.