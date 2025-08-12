Външно се зарича, че ще спазва закона при руското искане за консулство във Варна

OFFNews 12 август 2025 в 20:02 888 3
МВнР, Министерство на външните работи

Снимка БГНЕС/Архив
МВнР, Министерство на външните работи

Решение за предоставяне на разрешение за ползване на сграда, по искане на Руската федерация, ще бъде взето в съответствие с установените процедури за съгласуване между компетентните български институции и съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Това заявиха пред БТА от Министерството на външните работи (МВнР) в отговор на запитване дали във ведомството е постъпило искане от страна на Русия за откриване на Генерално консулство във Варна.

По-рано днес от "Демократи за силна България" заявиха, че са получили данни, според които Руската федерация чрез дипломатическа нота, изпратена от посолството ѝ в София до МВнР, е поискала разрешение – под формалния предлог за "процедура на реципрочност" – за откриване на Генерално консулство във Варна. Планът е то да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. "Дунав" и ул. "Козлодуй", едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България.

Генералното консулство на Руската федерация в град Варна не е закрито, в тази връзка не е в ход процедура по неговото откриване, обясниха външното министерство.

Към настоящия момент генералното консулството на Русия във Варна не разполага със сграда за осъществяване на дейността си. Българската страна не е взела решение за предоставянето на разрешение относно вида и точното местонахождение на консулското представителство, които биха могли да бъдат използвани от Русия за осъществяването на този тип дипломатическа дейност, посочиха от МВнР.

В края на февруари министърът на външните работи Георг Георгиев каза, че не е искано съгласие от българските институции за възобновяването на дейността на руското консулство във Варна. През март Георгиев съобщи, че Руската федерация разполага с 22 дипломатически и 22 административно-технически служители в България, припомня БТА.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4246

    3

    БотоксПутю

    12.08 2025 в 21:26

    -0
    +0
    Започва се и се действа в синхрон с уйдормата ( по банкянски) в Аляска за предателството спрямо Украйна. Някъде четох, че след Украйна следват Румъния и България. Според мен редът ще е обратен, отчитайки българската путювщина не само в в Парламента и Президентството.

    6759

    2

    GB

    12.08 2025 в 21:22

    -0
    +2
    Значи, те работят нелегално във Варна от доста време, а ние ще цепим буквата на закона!!!

    12377

    1

    Анализи

    12.08 2025 в 20:54

    -0
    +8
    Не да спазва а да ги изгони. Рууснаците не спазват законите.
     
    X

    Православният поход от София до Рила