Външно се зарича, че ще спазва закона при руското искане за консулство във Варна

Решение за предоставяне на разрешение за ползване на сграда, по искане на Руската федерация, ще бъде взето в съответствие с установените процедури за съгласуване между компетентните български институции и съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Това заявиха пред БТА от Министерството на външните работи (МВнР) в отговор на запитване дали във ведомството е постъпило искане от страна на Русия за откриване на Генерално консулство във Варна.

По-рано днес от "Демократи за силна България" заявиха, че са получили данни, според които Руската федерация чрез дипломатическа нота, изпратена от посолството ѝ в София до МВнР, е поискала разрешение – под формалния предлог за "процедура на реципрочност" – за откриване на Генерално консулство във Варна. Планът е то да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. "Дунав" и ул. "Козлодуй", едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България.

Генералното консулство на Руската федерация в град Варна не е закрито, в тази връзка не е в ход процедура по неговото откриване, обясниха външното министерство.

Към настоящия момент генералното консулството на Русия във Варна не разполага със сграда за осъществяване на дейността си. Българската страна не е взела решение за предоставянето на разрешение относно вида и точното местонахождение на консулското представителство, които биха могли да бъдат използвани от Русия за осъществяването на този тип дипломатическа дейност, посочиха от МВнР.

В края на февруари министърът на външните работи Георг Георгиев каза, че не е искано съгласие от българските институции за възобновяването на дейността на руското консулство във Варна. През март Георгиев съобщи, че Руската федерация разполага с 22 дипломатически и 22 административно-технически служители в България, припомня БТА.