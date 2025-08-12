Русия иска да отвори генерално консулство във Варна, на метри от щаба на Военноморските сили

Руското посолство в София е изпратило дипломатическа нота до Министерството на външните работи с искане за откриване на Генерално консулство във Варна под предлог за „процедура на реципрочност".

Планът е то да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. „Дунав" и ул. „Козлодуй" - едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България, съобщават от пресцентъра на "Демократи за силна България" (ДСБ).

От партията, оглавена от Атанас Атанасов, твърдят, че външно министерство е изпратило искането на Русия за становище в Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС). Според ДСБ отговорът на ДАНС се бави подозрително дълго, като така се създава опасност от т.нар. „мълчаливо съгласие".

ДСБ са на мнение, че това искане представлява откровен опит за враждебно позициониране на оперативна база до стратегически военен обект от колективната система за сигурност на НАТО и не може да бъде допуснато.

"Припомняме, че руското консулство във Варна беше затворено през октомври 2023 г., след като година по-рано правителството на Кирил Петков изгони 70 руски дипломати и служители – уличени в дейност, пряко застрашаваща националната сигурност. Тогава консулствата във Варна и Русе останаха без персонал, а дипломатическите отношения между двете държави бяха тежко влошени", посочват от партията.

Според ДСБ на фона на продължаваща война в Украйна и предвид факт, че България бе обявена от Кремъл за „вражеска държава" - връщането на подобна структура в непосредствена близост до ключова база на силите на НАТО, би било директна заплаха за сигурността на България и нашите съюзници.

ДСБ настоява МВР "незабавно и категорично" да отхвърли искането за откриване на Генерално руско консулство в морската ни столица.