Трима от кандидатите за Антикорупционната комисия са допуснати за изслушване

Номинационната комисия, която трябва да прегледа документите и да оцени кандидатите за Комисията за противодействие на корупцията (КПК), допусна трима от четиримата от тях до изслушване. Четвъртият кандидат - адвокат Аделина Натина трябва да отстрани непълноти в документите си в срок от три дни.

Останалите трима кандидати са юристът Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков, които са служители в Комисията за противодействие на корупцията.

Днес на своето второ заседание номинационната комисия не се произнесе по допустимостта на кандидата Аделина Натина – Зиколова поради непълнота във внесените от нея документи, като ѝ даде тридневен срок за предоставянето им. Става въпрос за втора част от декларацията ѝ за имущество и интереси, както и декларация-съгласие за проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Следващото заседание на номинационната комисия ще бъде на 15 август, като тогава трябва да се разгледа отново допустимостта на кандидата Аделина Натина-Зиколова.

Членове на Номинационната комисия са Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Акджиев (главен секретар на омбудсмана), Силвия Къдрева (заместник-председател на Сметната палата).

Първото си заседание Номинационната комисия проведе на 1 август. Председателят на комисията Силвия Къдрева тогава заяви, че се надява до края на август процедурата по избор на членове и ръководство на Комисията за противодействие на корупцията да е приключила.