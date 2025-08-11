Номинационната комисия се събира, решава за избора на членове на КПК

Номинационната комисия, която ще изслушва и оценява кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), се събира на второ заседание в сградата на Народното събрание.

Кандидатите за членове на КПК са четирима - адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристът Мария Даскалова, юристът Петър Коев и Стоян Петков, комисията се очаква да реши днес допустимостта на кандидатурите им, както и датата, на която ще бъдат изслушани.

Членове на Номинационната комисия са Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Акджиев (главен секретар на омбудсмана), Силвия Къдрева (заместник председател на Сметната палата).

Депутати от ПП-ДБ поискаха комисията, която се събра за първи път на 1 август, да не провежда заседания. Те първо внесоха становище в Народното събрание, в което настояват двама от членовете на номинационната комисия, да бъдат заменени с други заради конфликт на интереси. Това са Силвия Къдрева и Венера Милова.

Преди дни ПП-ДБ се усъмни в в законността на избора на Нина Седефова, заради, заради възможни нередности в избора й като член.

Становище по въпроса са внесли в парламента Лена Бориславова, Богдан Богданов и Свилен Трифонов. Депутатите казват, че процедурата по избора на КПК "протича при изключително съкратени срокове и ограничена възможност за обществен контрол". Те разказват, че Висшият адвокатски съвет (ВАдС), който определи Седефова за номинационната комисия, е взел решението си на заседание, проведено чрез Zoom и Viber, въпреки че Законът за адвокатурата предвижда присъствена форма за извънредни заседания и 14-дневно предизвестие.