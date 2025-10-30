ЦИК откри 20 гласували в Пазарджик без право на глас

Централната избирателна комисия изпрати 13 писма до РИК-Пазарджик за гласоподаватели, които са вписани в избирателните списъци за изборите за Общински съвет от 12 октомври, но нямат право да гласуват.
"От общо 20 души четирима са с настоящ адрес извън страната. Останалите са с липсваща уседналост. Това, което прави впечатление е, че нито една допълнителна страница към избирателния списък не е оформена както са указанията на Централната избирателна комисия и решенията да се дадат за подписване от председател и секретар", обясни секретарят на комисията Севинч Солакова, цитирана от БНР.
За изборите бяха подадени множество сигнали за нарушения.
Заради едно от нарушенията - установени 114 надписани преференции, общински съветник от "Възраждане" не влезе в градския съвет. Отстранен от поста бе директорът на полицията в града Даниел Бараков.
