Отстранен е директорът на полицията в Пазарджик

Директорът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков е отстранен от поста, стана ясно по време на заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ тази сутрин.

Новината съобщи лично лидерът на партията Бойко Борисов, потвърди я и министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Назначена е проверка.

"Ясно е, че след изборите в Пазарджик трябваше да се направи смяна и да се назначи проверка. Професионалното ръководство на МВР трябва да си върши работата. Затова съм отстранил директора", каза Митов на излизане от централата на ГЕРБ.

По време на изборите за общински съвет на Пазарджик на 12 октомври заваляха сигнали и видеа за изборни нарушения. Полицията не реагира убедително. Съмненията за купен и контролиран вот породиха искания за оставки в полицията и в политическото ръководство на МВР.

Даниел Бараков е назначен за директор на ОД на МВР-Пазарджик от бившия министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Преди това е бил начело на полицията във Велинград, Панагюрище и Септември.