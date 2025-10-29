Свидетелите по разследвания получават специална защита, охраната им ще е за 90 дни

Осигуряване на охрана за лицата, застрашени във връзка с наказателно производство (свидетелите - б.р) и промяна в правилата за издаване на нова самоличност, приеха депутатите на първо четене днес. Помените са записани в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Вносител е Министерски съвет.

Измененията минаха със 147 "за" и 14 въздържали се, без "против".

Със законопроекта се цели по-прецизно формулиране на задълженията на Бюрото по защита на застрашени лица при министъра на правосъдието (Бюрото) и на лицето, на което се предоставя специална защита. Или иначе казано - по-прецизна защита на лицата, които свидетелстват за престъпления. Предвижда се създаването и ползване на нови основни данни да става самостоятелна мярка за защита, а не допълнителна дейност, както е в момента.

Предлага се Бюрото да оценява необходимостта от продължаване на специалната защита за всяко защитено лице и да изготвя становище до министъра на правосъдието, без това да е обвързано с шестмесечен период, както е в момента. По този начин оценяването може да се извършва по-често или по-рядко в зависимост от особеностите на конкретния случай.

Отбелязва се, че в случаите на незабавна промяна на вида на предоставената защита, се предвижда възможност ръководителят на Бюрото по защита да нарежда изпълнение на мерки не само от Програмата за защита, но и от предварителната защита, например мерки като лична физическа охрана и настаняване на безопасно място.

Правосъдният министър Георги Георгиев напомни, че конкретен повод за промените са злоупотреби от някои лица, които са "демонстрирали управление на луксозни коли по магистрали, парадирайки с охрана".

Една от поправките предвижда нова самоличност да се дава още в първа фаза на разследването.

"Няма как да имаме ефективно правосъдие без ефективна защита на тези, които свидетелстват. Най-ефективно е смяната на самоличност, поставянето им в програмата за защита на свидетелите. Хем се затягат правилата, хем още в предварителната фаза получават защита", обясни правосъдният министър.

Лицата по програмата ще могат да се възползват от физическа охрана още в предварителна фаза. Този път обаче има и срокове за използването й. Досега това е било безсрочно, с което се създават предпоставки за злоупотреби.

С новите изменения охраната ще е за 60 дни, с възможност за удължаване за още 30. Георгиев увери, че след 91-ия ден ще се включат в програмата по защита, което е постоянна мярка.