Според Борисов не хората му искат оставката, а политическите лидери: Протестът свърши златна работа

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, ако сега падне правителството, еврото ще се компрометира и може да сме първата държава, която да иска да излезе от еврозоната. Той е доволен от протестите, защото убедили партньорите във властта да преразгледат бюджета.

Борисов смята, че политическите лидери, а не хората, искат оставката на правителството, въпреки че протестиращите в цялата страна скандираха "оставка".

Лидерът на ГЕРБ раздели протеста на две части и поздрави първата.

"Искам да разделя протеста на две и да поздравя всички, които направиха първата част на протеста - свършиха златна работа. Втората част е друга тема и всички са си дали сметка какви хора впоследствие биха искали да управляват държавата. Протестът беше обявен срещу бюджета", каза Борисов в кулоарите на парламента.

Той нарече момчетата, които палиха кофи и дърпаха колчета, "локали", а хората в началото на протеста определи като "нормални и демократични".

По думите му протестът е свършил изключително добра работа, защото убедил партньорите във властта да преразгледат бюджета.

"Протестът беше обявен срещу бюджета. От първия ден на този бюджет всички от ГЕРБ сме казали, че този бюджет е лош, компромисен, коалиционен и никой от нас не искаше да го защитава. Този протест свърши изключително добра работа за нас, защото колегите, партньорите и синдикатите вчера публично върнаха процеса такъв, какъвто трябваше да бъде преди месец", каза лидерът на ГЕРБ.

Той посочи, че е категорично против да се иска оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

"...Защото този път полицията се справи много добре. Направиха вандалщини, но те бяха организирани. Ако полицията беше реагирала по друг начин, днес щяха да ни припомнят за колоните, как се проляла невинна кръв", каза Борисов.

Бившият премиер коментира и вота на недоверие на ПП-ДБ, като посочи, че ако сега падне правителството, следващите 3-4 месеца ще има хаос, защото "знаете как работят служебните правителства".

"След това цените ще скочат до небесата. Така ще се компрометира еврото, че може следващото правителство да стане първото, което поиска да излезе от еврозоната", заяви Борисов.

След националния протест от 1 декември "Продължаваме промяната-Демократична България" се обявиха за оставка на правителството и нови избори. Коалицията ще внесе вот на недоверие в петък и организира нов протест следващата седмица.

Борисов посочи още, че управляващите се "дистанцират от "ДПС-Ново начало" и заяви, че Делян Пеевски се е съгласил с всички негови предложения, въпреки че той не се подписа под проекта за решение за изтегляне на проекта за държавния бюджет за 2026 година.

Проекторешението бе внесено в деловодството на Народното събрание вчера следобед (2.12.). От качения на сайта документ става ясно, че решението е подписано само от Костадин Ангелов (ГЕРБ), Драгомир Стойнев (БСП) и Тошко Йорданов (ИТН). "ДПС Ново начало" на Делян Пеевски не е сред вносителите на искането.