''ДПС-Ново начало'' не подписа искането за оттегляне на бюджета

Официално само три от политическите формации, крепящи правителството на Росен Желязков, са подписали проект за решение за изтегляне на проекта за държавния бюджет за 2026 година.

Проекторешението бе внесено в деловодството на Народното събрание този следобед. От качения на сайта документ става ясно, че решението е подписано само от Костадин Ангелов (ГЕРБ), Драгомир Стойнев (БСП) и Тошко Йорданов (ИТН). "ДПС Ново начало" на Делян Пеевски не е сред вносителите на искането.

По време на дебатите на първо четене по скандалния бюджет, предизвикал вълна от протести из България, Йордан Цонев от ДПС-НН обяви, че бюджетът се харесва на ДПС-НН и че от тях не може да се очаква да намалят парите за общините, държавните служители и регулаторите (б.а. само част от исканията на протестиращите, заради които сега се оттегля бюджета).

"ДПС-Ново начало" също така не е подписало проекторешенията за изтеглянето на бюджетите на Държавното общество осигуряване (ДОО) и на Здравната каса (НЗОК).

Днес от правителството признаха, че са сгрешили с бюджета, но отказаха да дадат оставка под претекст предстоящото влизането в еврозоната. Премиерът Росен Желязков пое ангажимент за изготвяне на нов бюджет, но заяви, че не е време за оставка на кабинета, аргументирайки се със "сложния геополитически момент и финалния етап на присъединяване към еврозоната".