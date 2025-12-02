ПП внася вот на недоверие в петък. Нов протест ще има следващата седмица

"Продължаваме промяната" ще внесе вот на недоверие срещу правителството в петък. Партията организира и нов протест следващата седмица.
От ПП благодарят на всички хора, участвали в мащабния протест в София на 1 декември, като го наричат "исторически". Във видеоизявление лидерът на ПП и бившият финансов министър Асен Василев благодари на протестиращите, че са останали мирни:
"И за това, че ясно заявихме какво искаме – Борисов и Пеевски да спрат да крадат българския народ и бъдещето на децата ни. За съжаление, тези хора явно са решили да взривят държавата. От днешното изявление на премиера Росен Желязков стана ясно, че правителството на Борисов и Пеевски няма никакво намерение да подава оставка. Затова в петък ще внесем вот на недоверие, а следващата седмица, когато се дебатира вотът ще бъде още по-големият протест, на който ясно ще им кажем: Стига! Достатъчно! Дайте шанс на бъдещето на България."
3000
4
03.12 2025 в 09:28
2970
3
02.12 2025 в 22:54
"На някой прави ли му впечатление, че ПП-ДБ всъщност не чак толкоз загрижени за криминалния проектобюджет, колкото за оставката на правителството."
Сигурно си пропуснал основния мотив в практически всяко изявление на ПП-ДБ от последния месец? БЮДЖЕТА. Какво повече да се загрижат от това?
"Нито един от ПП-ДБ не се разграничи от чорапа"
Айде, бе, верно ли? ;)
https://offnews.bg/politika/bozhankov-radev-znae-che-ne-mozhe-da-ide-na-protesta-nezhelan-e-i-u-856787.html
2510
2
02.12 2025 в 21:36
510
1
02.12 2025 в 18:18
