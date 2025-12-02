ПП внася вот на недоверие в петък. Нов протест ще има следващата седмица

OFFNews 02 декември 2025 в 17:54 5073 4
Протестно шествие, 1 декември - БГНЕС

Снимка БГНЕС/Стефан Василев
Протестно шествие, 1 декември

"Продължаваме промяната" ще внесе вот на недоверие срещу правителството в петък. Партията организира и нов протест следващата седмица. 

От ПП благодарят на всички хора, участвали в мащабния протест в София на 1 декември, като го наричат "исторически". Във видеоизявление лидерът на ПП и бившият финансов министър Асен Василев благодари на протестиращите, че са останали мирни:

"И за това, че ясно заявихме какво искаме – Борисов и Пеевски да спрат да крадат българския народ и бъдещето на децата ни. За съжаление, тези хора явно са решили да взривят държавата. От днешното изявление на премиера Росен Желязков стана ясно, че правителството на Борисов и Пеевски няма никакво намерение да подава оставка. Затова в петък ще внесем вот на недоверие, а следващата седмица, когато се дебатира вотът ще бъде още по-големият протест, на който ясно ще им кажем: Стига! Достатъчно! Дайте шанс на бъдещето на България."

    3000

    4

    Strike

    03.12 2025 в 09:28

    -2
    +0
    Сега не е моментът за събаряне на правителството! Твърде много русофилски елементи могат да се възползват от това! Трябва да влезем в еврозоната с редовно правителство, всичко друго - след това! Протестът беше организиран заради бюджета, накъде се тръгва сега?? Мислете трезво!

    2970

    3

    Джендо Джедев

    02.12 2025 в 22:54

    -0
    +7
    Mounted Archer,

    "На някой прави ли му впечатление, че ПП-ДБ всъщност не чак толкоз загрижени за криминалния проектобюджет, колкото за оставката на правителството."

    Сигурно си пропуснал основния мотив в практически всяко изявление на ПП-ДБ от последния месец? БЮДЖЕТА. Какво повече да се загрижат от това?

    "Нито един от ПП-ДБ не се разграничи от чорапа"

    Айде, бе, верно ли? ;)

    https://offnews.bg/politika/bozhankov-radev-znae-che-ne-mozhe-da-ide-na-protesta-nezhelan-e-i-u-856787.html

    2510

    2

    Mounted Archer

    02.12 2025 в 21:36

    -4
    +0
    На някой прави ли му впечатление, че ПП-ДБ всъщност не чак толкоз загрижени за криминалния проектобюджет, колкото за оставката на правителството. Изведнъж започват да им пригласят чорапа, русофашизоидните партийки и прочее зловредни блатни елементи. Нито един от ПП-ДБ не се разграничи от чорапа или от блатните плъхове, при положение че най-лошото нещо е да влезем в Еврозоната с чорапено правителство! Усещате ли как 2020 се повтаря и иначе спонтанния и справедлив протест се използва за политически цели от т.нар. опозиция?

    510

    1

    sandman

    02.12 2025 в 18:18

    -10
    +2
    Сглобените мозъчни донори продължават с алабалистиките.

     
