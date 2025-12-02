ПП внася вот на недоверие в петък. Нов протест ще има следващата седмица

"Продължаваме промяната" ще внесе вот на недоверие срещу правителството в петък. Партията организира и нов протест следващата седмица.

От ПП благодарят на всички хора, участвали в мащабния протест в София на 1 декември, като го наричат "исторически". Във видеоизявление лидерът на ПП и бившият финансов министър Асен Василев благодари на протестиращите, че са останали мирни: