Социалдемократите: Маските паднаха - Пеевски управлява. БСП и ИТН изглеждат жалки

Напуснахме Коалиция „БСП – Обединена левица“ с мотива, че няма да седим, нито пряко, нито косвено на една маса със задкулисието. Лидерът на ГЕРБ г-н Бойко Борисов тества партньорите си в управлението и цялото българско общество с предложение за директно участие на ДПС – Ново начало в правителството, заявяват от политическо движение "Социалдемократи".
"Бившите ни коалиционни партньори от левицата приеха това безропотно. Това за нас беше ясен сигнал, че партията на г-н Делян Пеевски има силно влияние, както в държавата, така и в лявото – основно в БСП", заявяват бившите коалиционни партньори на Столетницата.
Ето какво гласи позицията на социалдемократите:
"След като миналата седмица, леко притеснени от надигащото се обществено недоволство, от задкулисието сложиха маските с маньовъра, че ДПС – Ново начало ще подкрепя управлението, но няма да участва в него, вчера тези маски много бързо паднаха. Изненадващо разбрахме, че вече в заседанията на Съвета за съвместно управление на управляващата коалиция, партията на г-н Пеевски ще участва с нещо като съвещателен глас. В превод това означава, че ще контролира управляващите да не правят „грешни стъпки“. И нека никой да не се съмнява, че ще диктува решенията на управляващите по указание на най-силния човек в държавата. Първото такова заседание вчера, на което се подписа анекс за принципа на ротация на председателя на Народното събрание, мина с участието на г-н Йордан Цонев - заместник-председател на ДПС. Били сме прави!
Не се съмнявахме тогава, не се съмняваме и сега – задкулисието управлява страната. А БСП и ИТН в тази ситуация изглеждат жалки. Изглежда, че решенията ще се вземат на Съвета за съвместно управление под диктата на санкционирания по „Магнитски“ г-н Пеевски, а правителството ще бъде изпълнител. Но това не е изпълнителната власт на България, а изпълнителната власт на задкулисието."
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Един на всеки петима белгийци страда от психично заболяване
Правителството назначи авиокомпания ГъливЕър да оперира две въздушни линии до Пакистан
''Магнитски е едно твърдение!'' Страшен отпор в НС на предложение санкционирани за корупция да не са във властта
Белгия заплаши Кремъл: Ще изтрием Москва от лицето на земята