Социалдемократите: Маските паднаха - Пеевски управлява. БСП и ИТН изглеждат жалки

Напуснахме Коалиция „БСП – Обединена левица“ с мотива, че няма да седим, нито пряко, нито косвено на една маса със задкулисието. Лидерът на ГЕРБ г-н Бойко Борисов тества партньорите си в управлението и цялото българско общество с предложение за директно участие на ДПС – Ново начало в правителството, заявяват от политическо движение "Социалдемократи".

"Бившите ни коалиционни партньори от левицата приеха това безропотно. Това за нас беше ясен сигнал, че партията на г-н Делян Пеевски има силно влияние, както в държавата, така и в лявото – основно в БСП", заявяват бившите коалиционни партньори на Столетницата.

Ето какво гласи позицията на социалдемократите: