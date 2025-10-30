Социалдемократите: Маските паднаха - Пеевски управлява. БСП и ИТН изглеждат жалки

OFFNews 30 октомври 2025 в 18:05 577 0
Елена Нонева

Снимка БГНЕС/Архив
Елена Нонева

Напуснахме Коалиция „БСП – Обединена левица“ с мотива, че няма да седим, нито пряко, нито косвено на една маса със задкулисието. Лидерът на ГЕРБ г-н Бойко Борисов тества партньорите си в управлението и цялото българско общество с предложение за директно участие на ДПС – Ново начало в правителството, заявяват от политическо движение "Социалдемократи".

"Бившите ни коалиционни партньори от левицата приеха това безропотно. Това за нас беше ясен сигнал, че партията на г-н Делян Пеевски има силно влияние, както в държавата, така и в лявото – основно в БСП", заявяват бившите коалиционни партньори на Столетницата. 

Ето какво гласи позицията на социалдемократите:

"След като миналата седмица, леко притеснени от надигащото се обществено недоволство, от задкулисието сложиха маските с маньовъра, че ДПС – Ново начало ще подкрепя управлението, но няма да участва в него, вчера тези маски много бързо паднаха. Изненадващо разбрахме, че вече в заседанията на Съвета за съвместно управление на управляващата коалиция, партията на г-н Пеевски ще участва с нещо като съвещателен глас. В превод това означава, че ще контролира управляващите да не правят „грешни стъпки“. И нека никой да не се съмнява, че ще диктува решенията на управляващите по указание на най-силния човек в държавата. Първото такова заседание вчера, на което се подписа анекс за принципа на ротация на председателя на Народното събрание, мина с участието на г-н Йордан Цонев - заместник-председател на ДПС. Били сме прави!

Не се съмнявахме тогава, не се съмняваме и сега – задкулисието управлява страната. А БСП и ИТН в тази ситуация изглеждат жалки. Изглежда, че решенията ще се вземат на Съвета за съвместно управление под диктата на санкционирания по „Магнитски“ г-н Пеевски, а правителството ще бъде изпълнител. Но това не е изпълнителната власт на България, а изпълнителната власт на задкулисието."

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Борисов се скъса от срещи с хора, свързани с Щатите, в опити да изкара Пеевски от Магнитски