СОС се събира извънредно заради парите на София

Столичният общински съвет се събира на извънредно заседание днес, за да реши проблема с парите на София. Очаква се съветниците да упълномощят кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства.

В доклада, внесен от Терзиев, се посочва, че след като "Общинска банка“ АД е прекратила едностранно договорите си за банково обслужване на Столична община, е необходимо до 31 август да се проведе извънредно заседание на съвета, в което СОС да даде съгласие за упълномощаване на кмета да избере нова банкова институция.

След прекратяването на договорите от "Общинска банка", беше създадена работна група, по чието предложение официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: „Банка ДСК“ АД, „Обединена българска банка“ АД, „Уникредит Булбанк“ АД, „Юробанк България“ АД.

Обществената поръчка за избор на нова обслужваща банка беше обявена на 13 август. От Столичната община обявиха, че в срок от десет дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения.

СОС ще разгледа и предложение на председателя Цветомир Петров за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на с. Герман. Петров предлага Росица Вълчанова, началник на отдел „Административно и информационно обслужване“ в район "Панчарево“, да заеме поста на временно изпълняваща длъжността кмет, след като Столичната избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията на Божидар Трайков заради участие в търговски дружества.