Столична община обяви обществена поръчка за нова банка за парите на София

Столична община публикува обществена поръчка за избор на нова обслужваща банка, която ще отговаря за финансовото обслужване на общината и нейните структури.

В срок от 10 дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения, съобщи СО.

В допълнение и по предложение на работната група с участието на общински съветници и представители на администрацията, СО е изпратила и писмени покани за участие в процедурата до четирите най-големи банки спрямо критериите на БНБ.

Критериите за избор бяха определени от специално сформирана комисия, включваща общински съветници и представители на администрацията. Комисията бе създадена със заповед на кмета на Столична община, с цел процесът да бъде максимално прозрачен и да осигури равнопоставена конкуренция между кандидатите.

С тази процедура Столична община цели да гарантира ефективно, надеждно и прозрачно управление на публичните средства, в интерес на всички граждани на София.

Изборът на нова банка, която да обслужва парите на София, се налага, след като Общинска банка прати предизвестие на СО за прекратяване на договора.

Столична община припомня, че всички разплащания към контрагенти и служители на СО ще се извършват по график и без прекъсване.