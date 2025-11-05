София е победител в престижните глобални награди Local Leaders Awards 2025

На COP30 Local Leaders Forum София и бразилският град Бакарена бяха обявени за победители в престижните глобални награди „Local Leaders Awards 2025“ на Bloomberg Philanthropies в категорията „Здрави градове, силни общности“ (Healthy Cities, Strong Communities). Церемонията се състоя вчера в Рио де Жанейро, а българската делегация, водена от кмета на София Васил Терзиев, отпътува специално за събитието, за да получи международното признание и да обмени опит и добри практики с представители на други над 40 държави.

„Тази награда е признание за усилията на целия град - администрация и граждани, които работят заедно. София доказва, че устойчивите решения не са само добри идеи на хартия, а реални действия, които подобряват живота на всеки от нас и правят града ни пример за света,” заяви Терзиев

“Няма да спрем да инвестираме в зелена енергия, чист въздух и климатично неутрално бъдеще за всички софиянци, защото здравето ни не е награда, която да подържим в ръцете си. За да гарантираме по-доброто здраве на всички в София трябва да не спираме да работим по същия начин - с добро планиране, ясни и конкретни политики и целенасочени действия“, допълни той.

Климатичният скок на София

Кандидатурата на София – „Климатичният скок на София – за по-чист въздух, по-здравословен живот и по-зелено бъдеще“ – представя дългосрочната визия на столицата за устойчива, климатично неутрална среда. Тя включва редица проекти и политики от пътната карта за климатична неутралност на града, с които Столична община си поставя амбициозната цел да намали емисиите от ключови сектори с 81% до 2030 г. и да постигне климатична неутралност до 2050 г. През 2025 г. София стана и един от първите европейски градове, получили знака на ЕС „Mission Label“, в рамките на Мисията на Европейската комисия „100 климатично неутрални и умни градове“, признание за стратегическа готовност и лидерство в климатичния преход.

Инициативите обхващат ключови мерки, по които общинската администрация работи:

въвеждането на нискоемисионни зони за автомобили и отопление,

подмяна на стари отоплителни уреди,

инвестиции във фотоволтаични инсталации и енергийни общности,

разширяване и облагородяване на зелените площи в града, чрез изграждане на нови паркове и градски градини,

продължаващи инвестиции в граждански проекти и облагородяване на т.нар. кални точки и др.

Кметът на София Васил Терзиев във фейсбук:

Докато излизах на сцената по време на COP30 Local Leaders Forum, за да получа отличието на Bloomberg Philanthropies, си мислех колко дълъг път е извървял нашият град.

Наградата Local Leaders Awards 2025 в категорията „Здрави градове, силни общности“ се връчва на градове, които доказват, че устойчивото развитие не е лозунг, а реална промяна в живота на хората.

Сред стотици кандидати от над 40 държави именно София бе отличена за последователността, смелостта и конкретните действия в посока по-чист въздух, по-здравословна среда и по-зелено бъдеще. Другият победител в категорията беше бразилският град Бакарена.

Това признание е за целия ни екип и всички партньори, които не чакат някой друг да свърши работата.

София е част от глобалната инициатива Breathe Cities – съвместно усилие на Bloomberg Philanthropies, C40 Cities и Clean Air Fund, което обединява 14 града от пет континента с една цел: да намалим замърсяването на въздуха и емисиите с 30% до 2030 г.

Благодарение на това партньорство, през миналата година отново въведохме нискоемисионната зона за автомобили – първата по рода си у нас, която вече намали нивата на NO₂ с 10% за периода на действие през 2024 г.

Днес София е пример как общността може да постигне резултати, когато има ясна посока и споделена отговорност.

Виждам го всеки ден – в кварталите, където подменяме старите отоплителни уреди; в училищата със соларни панели; в парковете, където децата растат с усещането, че градът диша.

Тази награда е и отговорност – да продължим в правилната посока: да разширим нискоемисионните зони, да ускорим инвестициите във фотоволтаици и енергийни общности, да покажем, че устойчивите решения носят реални ползи за здравето, икономиката и качеството на живот.

Светът днес гледа към София с уважение. Но по-важното е ние да не спираме.

Защото борбата за чист въздух не е индивидуална кауза, а общо усилие – на хора, институции и партньори, които вярват, че бъдещето принадлежи на устойчивите градове.