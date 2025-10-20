Силви Кирилов за преформатирането на кабинета: Това е политическо решение, което се взима на друго ниво

Според министъра на здравеопазването Силви Кирилов решението дали той ще остане на поста си, ако има промяна в правителството и "ДПС-Ново начало" участва в него, е политическо.
"Това е политическо решение, което се взима на друго ниво, аз изпълнявам програма, която съм приел и съм се съгласил, че е правилна и ще доведе до позитивни резултати", коментира Кирилов.
Министърът присъства на дискусия, посветена на проекта за национален план за мозъчните заболявания.
Кирилов обясни, че се е съгласил да изпълнявам тази длъжност, защото имало проблем, имало действия, които трябвало да бъдат започнати и да се организират.
"Достатъчно дълго съм в системата, за да мога да съм наясно с нейните диспропорции или някои слабости. Работил съм през целия си живот и сега с действията си се стремя да съм в полза на хората, още повече, че те се обръщат към системата, когато имат сериозен проблем. Не може с магическа пръчка, тъй като освен време, има и други обстоятелства – финансов ресурс, но ако не бях оптимист, нямаше да се съглася да заема тази длъжност", допълни той.
На въпрос дали би го разколебало участието на "ДПС-Ново начало" да остане в този кабинет, министър Кирилов каза "да не отиваме толкова далече, професията ни е такава, че живеем в днешния ден, в днешния час, при сегашните обстоятелства".
След разговор с министър-председателя Росен Желязков тази сутрин, "ДПС-Ново начало" потвърди подкрепата си за правителството "докато работи за хората", съобщиха от пресцентъра на партията.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Финансирана от ЕС ферма за миди у нас се оказа само пясък
Има задържан за намушканото момче в столицата
След среща с Желязков Пеевски потвърди подкрепата си за правителството
Тръмп настоява Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната