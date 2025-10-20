Силви Кирилов за преформатирането на кабинета: Това е политическо решение, което се взима на друго ниво

Според министъра на здравеопазването Силви Кирилов решението дали той ще остане на поста си, ако има промяна в правителството и "ДПС-Ново начало" участва в него, е политическо.

"Това е политическо решение, което се взима на друго ниво, аз изпълнявам програма, която съм приел и съм се съгласил, че е правилна и ще доведе до позитивни резултати", коментира Кирилов.

Министърът присъства на дискусия, посветена на проекта за национален план за мозъчните заболявания.

Кирилов обясни, че се е съгласил да изпълнявам тази длъжност, защото имало проблем, имало действия, които трябвало да бъдат започнати и да се организират.

"Достатъчно дълго съм в системата, за да мога да съм наясно с нейните диспропорции или някои слабости. Работил съм през целия си живот и сега с действията си се стремя да съм в полза на хората, още повече, че те се обръщат към системата, когато имат сериозен проблем. Не може с магическа пръчка, тъй като освен време, има и други обстоятелства – финансов ресурс, но ако не бях оптимист, нямаше да се съглася да заема тази длъжност", допълни той.

На въпрос дали би го разколебало участието на "ДПС-Ново начало" да остане в този кабинет, министър Кирилов каза "да не отиваме толкова далече, професията ни е такава, че живеем в днешния ден, в днешния час, при сегашните обстоятелства".

След разговор с министър-председателя Росен Желязков тази сутрин, "ДПС-Ново начало" потвърди подкрепата си за правителството "докато работи за хората", съобщиха от пресцентъра на партията.